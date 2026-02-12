Paran yoksa eğitim de yok

AKP iktidarının yarattığı ekonomik kriz sonucu derinleşen yoksulluk ve yüksek enflasyon altında ezilen milyonlar için eğitim bir hak olmaktan çıktı. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı, genç işsizliğinin rekor seviyelere ulaştığı bir ülkede sınav ücretleri dahi başlı başına bir ‘eleme’ mekanizmasına dönüşüyor. Eğitim hakkı, ekonomik gücü olanların erişebildiği bir ayrıcalık halini alırken milyonlarca genç daha sınav salonuna girmeden eşitsizlikle karşı karşıya kalıyor.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) sınav ücretlerine yaptığı son zamla birlikte üniversiteye geçiş sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) üç oturumun ücretleri 700 TL’yi buldu. Böylelikle Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına girecek olan bir öğrencinin öğrencinin cebinden 2 bin 800 TL çıkıyor. Aynı zamanda yine ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) giriş sınavının ücreti de 2026 itibarıyla 700 TL’yi buldu. Buna göre YKS ve MSÜ’nün sınavlarına girmenin bedeli yaklaşık 3 bin 500 TL’yi buldu.

Ancak üniversite sonrasında da tablo değişmiyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ve akademik kariyer hedefleyenlerin girmesi gereken ALES’in 2026 ücretinin yaklaşık 700 TL ve Yabancı Dil Sınavı’nın (YDS) ücretinin yaklaşık 1300 TL olması bekleniyor. Fakat YÖKDİL sınavında da durum farksız değil. Son zamla YÖKDİL’in ücreti 1200 TL olurken kamuda çalışmak isteyenlerin girdiği KPSS’nin 800 TL civarında olacağı öngörülüyor. Tüm bu sınavlara girmek isteyen bir kişinin cebinden çıkacak olan ücret ise yaklaşık 4 bin TL’yi buluyor.

Uluslararası sınavlara yönelenler için maliyet daha da ağır. Yabancı dil sınavı TOEFL’ın ücreti 230 dolar (güncel kurla yaklaşık 10 bin TL), IELTS yaklaşık 4 bin 500 TL oldu.

EĞİTİME ERİŞİM SINIFSALLAŞTIRILIYOR

Eğitim Sen Yükseköğretim Genel Sekreteri Evrim Gülez, sınav ücretlerine yapılan zamların kamusal bir hak olan eğitime erişimin fiilen parayla ölçülür hale getirildiğini gösterdiğini söyledi. Gülez, YKS ile birlikte MSÜ, ALES, YDS, KPSS, YÖK-DİL gibi sınavlara bakıldığında, parası olmayanın sınava dahi giremediği bir tablo ile karşı karşıya kalındığını kaydetti.

Bunun yoksul ve dar gelirli aileler açısından fiili bir eleme mekanizması yarattığını aktaran Gülez, "Asıl yapılması gereken, eğitimin tüm aşamalarında kamusal sorumluluğun yeniden tesis edilmesidir. Devletin ve kamu kurumlarının ölçme ve yerleştirme gibi temel görevlerini ‘kendi kendini finanse eden’ bir işletme mantığıyla yürütmesi kabul edilemez. Bu yaklaşım, eğitimin sistematik biçimde piyasalaştırıldığını ve kamusal sorumluluğun ailelerin omuzlarına yüklendiğini açıkça göstermektedir" dedi.

Tüm merkezi sınavların tamamen ücretsiz olması gerektiğine dikkat çeken Gülez, "Eğitim bir ayrıcalık, bir lütuf ya da satın alınabilir bir hizmet değildir; herkes için eşit, parasız, bilimsel ve kamusal bir haktır. Bu hakka erişimin önüne konulan her ekonomik engel, toplumsal eşitsizlikleri daha da derinleştirmektedir."