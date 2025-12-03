Parasal Genişleme Ne Demek? Parasal Genişleme Politikası Örnekleri

Ekonomik kriz dönemlerinde, durgunluk zamanlarında veya finansal piyasalarda likidite ihtiyacı arttığında merkez bankalarının başvurduğu en önemli araçlardan biri parasal genişleme politikasıdır. Peki parasal genişleme ne demek? Bu politika nasıl işler ve neden uygulanır? Ekonomiyi canlandırmak için kullanılan bu güçlü aracın tüm ayrıntılarını merak edenler için kapsamlı bir rehber hazırladık.

PARASAL GENİŞLEME NEDİR?

Parasal genişleme (Quantitative Easing – QE), merkez bankalarının ekonomideki para miktarını artırarak finansal koşulları gevşetmesi ve ekonomik aktiviteyi desteklemesi amacıyla uyguladığı bir para politikası türüdür. Bu politika, özellikle durağan büyüme dönemlerinde, düşük talepte veya kriz zamanlarında devreye girer.

En sade tanımıyla:

Parasal genişleme = Ekonomiye daha fazla para enjekte edilmesi demektir.

PARASAL GENİŞLEME POLİTİKASININ AMACI NEDİR?

Parasal genişlemenin temel amacı ekonomik durgunluğu kırmak ve piyasadaki para dolaşımını artırmaktır. Merkez bankaları bu politikayı uygularak:

Kredi kullanımını artırmayı,

Faiz oranlarını düşürmeyi,

Yatırımları teşvik etmeyi,

Tüketimi canlandırmayı,

Finansal piyasalarda güven ortamı oluşturmayı

hedefler.

PARASAL GENİŞLEME NASIL YAPILIR?

Merkez bankaları parasal genişlemeyi genellikle şu yöntemlerle uygular:

1. Devlet Tahvili Satın Alımı

Merkez bankası piyasadan devlet tahvilleri satın alır. Böylece piyasaya yeni para girer ve likidite artar.

2. Bankalara Kredi Sağlama

Bankalara daha düşük faizle veya daha yüksek miktarda fonlama yapılarak kredi kanalları genişletilir.

3. Reeskont ve Politika Faizlerinin Düşürülmesi

Düşük faiz, kredi maliyetlerinin azalmasını sağlar ve ekonomik hareketliliği artırır.

4. Varlık Alım Programları

Merkez bankası özel sektör tahvilleri veya finansal varlıkları da alarak piyasayı doğrudan destekleyebilir.

PARASAL GENİŞLEME EKONOMİYİ NASIL ETKİLER?

Parasal genişleme politikasının etkileri hem olumlu hem de riskli olabilir. Bu nedenle ekonomi yönetimleri politikayı dikkatle uygular.

Olumlu Etkiler

Ekonomide canlanma

Kredi kullanımında artış

Faiz oranlarında düşüş

Piyasalarda güven artışı

Büyüme oranlarında iyileşme

Olası Riskler

Enflasyon yükselişi

Varlık balonları (konut, borsa, kripto vb.)

Para biriminin değer kaybı

Aşırı borçlanma riski

PARASAL GENİŞLEME – KISACA KARŞILAŞTIRMA

Politika Türü Açıklama Ekonomik Etki Parasal Genişleme Piyasaya para enjekte edilir Büyüme ve talep artar Parasal Daralma Piyasadan para çekilir Enflasyon düşer, kredi daralır

PARASAL GENİŞLEME NE ZAMAN UYGULANIR?

Genellikle şu dönemlerde devreye girer:

Ekonomik durgunluk

Deflasyon riski

Düşük talep ve zayıf büyüme

Kredi piyasalarında tıkanma

Finansal krizler

Kısacası ekonomi “soğuduğunda” parasal genişleme devreye girer.

PARASAL GENİŞLEME POLİTİKASINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Parasal genişleme her ne kadar güçlü bir teşvik aracı olsa da bazı ekonomistler tarafından eleştirilir. En sık dile getirilen eleştiriler şunlardır:

Aşırı para arzının enflasyona yol açması

Sermayenin üretime değil varlık balonlarına yönelmesi

Uzun vadede borçluluk oranlarının artması

Gelir dağılımında adaletsizlik yaratması

Parasal genişleme neden yapılır?

Ekonomiyi canlandırmak, kredi akışını artırmak, faizleri düşürmek ve talebi güçlendirmek için yapılır.

Parasal genişleme enflasyonu artırır mı?

Evet, kontrolsüz uygulandığında enflasyon riskini yükseltebilir.

Parasal genişleme ile faiz düşüşü arasında nasıl bir ilişki var?

Piyasaya para girişi arttıkça kredi maliyetleri düşer ve faiz oranları geriler.

Parasal genişleme ile parasal daralma arasındaki fark nedir?

Parasal genişleme piyasaya para ekler; parasal daralma ise piyasadan para çeker.

Parasal genişleme, ekonomiyi canlandırmak ve finansal piyasaları desteklemek için kullanılan en etkili merkez bankası politikalarından biridir. Ancak dikkatli uygulanmadığında enflasyon ve varlık balonları gibi riskler ortaya çıkarabilir. Bu nedenle parasal genişleme politikaları genellikle kontrollü, aşamalı ve ekonomik göstergelere bağlı olarak hayata geçirilir.