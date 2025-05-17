Parasal sıkılaştırma ne demek? Parasal sıkılaştırma neden eleştiriliyor?

Ekonomik dengeleri sağlamak için sıkça başvurulan parasal sıkılaştırma politikası, son yıllarda Türkiye’de ve dünyada yeniden gündeme geldi. Ancak bu politika yalnızca teknik bir hamle değil; sosyal ve ekonomik etkileriyle birlikte çokça tartışma yaratan bir süreçtir. Peki parasal sıkılaştırma tam olarak nedir, neden uygulanır ve neden eleştirilir? İşte bu konuda en çok aranan soruların yanıtları.

PARASAL SIKILAŞTIRMA NEDİR?

Parasal sıkılaştırma, merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almak, döviz kurunu istikrara kavuşturmak veya ekonomik aşırılıkları dizginlemek için uyguladığı bir para politikasıdır. Bu politika, genellikle şu yöntemlerle hayata geçirilir:

Politika faiz oranlarının artırılması

Piyasalardan likidite çekilmesi

Bankalara verilen kredilerin kısıtlanması

Zorunlu karşılık oranlarının artırılması

Basitçe ifade etmek gerekirse, parasal sıkılaştırma ekonomideki para miktarını azaltarak harcamaları ve yatırımları yavaşlatmayı hedefler. Böylece talep kaynaklı enflasyon baskısı düşürülür.

PARASAL SIKILAŞTIRMA NEDEN UYGULANIR?

Parasal sıkılaştırma, şu gibi ekonomik sorunlarla mücadele için devreye alınır:

Yüksek enflasyon : Talebin arzı aşması durumunda fiyatlar hızla artar. Bu durumda merkez bankası faiz artırarak talebi kısmaya çalışır.

: Talebin arzı aşması durumunda fiyatlar hızla artar. Bu durumda merkez bankası faiz artırarak talebi kısmaya çalışır. Kur istikrarsızlığı : Dövizde ani artışların önüne geçmek için faiz artırımı ile yabancı sermaye çekilmeye çalışılır.

: Dövizde ani artışların önüne geçmek için faiz artırımı ile yabancı sermaye çekilmeye çalışılır. Cari açık baskısı: Dış açıkların sürdürülebilir olmaktan çıkması durumunda tüketim ve ithalatın azaltılması hedeflenir.

Bu politikalar özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gibi kurumlar tarafından sıkça kullanılmaktadır.

PARASAL SIKILAŞTIRMA NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Her ne kadar parasal sıkılaştırma teknik olarak enflasyonu dizginlemeyi amaçlasa da, uygulamanın sosyal ve ekonomik yan etkileri ciddi eleştiriler almaktadır. Eleştirilerin başlıca nedenleri şunlardır:

1. EKONOMİK DARALMA RİSKİ

Faizlerin yükseltilmesiyle birlikte kredi maliyetleri artar. Bu da hem bireylerin hem de işletmelerin harcamalarını kısıtlamasına neden olur. Sonuç olarak ekonomik büyüme yavaşlar, hatta durgunluk riski doğabilir.

2. İŞSİZLİK ARTIŞI

Yatırımların azalması ve tüketimin düşmesi üretim faaliyetlerini sekteye uğratır. Bu durum işten çıkarmaları beraberinde getirir. Yani enflasyon düşerken işsizlik yükselebilir.

3. HANEHALKI ÜZERİNDEKİ BASKI

Yüksek faizli krediler, özellikle konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi kullanan vatandaşların geri ödeme yükünü artırır. Bu durum borçlu kesim için ciddi bir yaşam kalitesi kaybı anlamına gelir.

4. SADECE TALEP TARAFINI BASKILAMAK

Eleştirmenlere göre, parasal sıkılaştırma sadece talebi kısarak enflasyonu düşürmeye çalışır. Ancak Türkiye gibi ülkelerde enflasyonun önemli bir bölümü arz kaynaklıdır (enerji fiyatları, kur etkisi, üretim maliyetleri). Bu durumda sadece faiz artırmak yetersiz ve adaletsiz bir çözüm olabilir.