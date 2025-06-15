‘Parası neyse vereyim’ dedi

17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve üç kişinin de yaralanmasına neden olduğu için 4 yıl 2 ay hapis cezası alan ancak cezaevine gönderilmeyen Fatma Zehra Kınık Demir, yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasını istedi.

Fatma Zehra Kınık Demir, avukatları Mustafa Tırtır ile Osman Baturhan Dursun aracılığıyla İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir dilekçe verdi. 3 Haziran’da verilen dilekçede, “Teminata hükmedilerek Fatma Zehra Kınık Demir’in yurtdışı çıkış yasağı şeklinde uygulanan adli kontrol kararının kaldırılması” istendi.

Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ise 12 Haziran’da, “Adli kontrol kararının usul ve yasaya uygun olduğunu” belirterek Kınık Demir’in talebini oy birliğiyle reddetti. 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle 15 yıla kadar hapsi istenen Fatma Zehra Kınık Demir, kazanın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Fatma Zehra Kınık Demir’in yargılandığı davada, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi de bir rapor hazırladı. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan raporda yine Kınık Demir’in asli kusurlu olduğu belirtildi. Batın Barlasçeki’nin ailesini ve avukatlarının talebine rağmen Zehra Kınık Demir tutuklanmadı. Ayrıca Barlasçeki’nin ailesi daha önce de Kınık ailesinin kendilerine para teklif ettiğini açıklamıştı.

Davanın 26 Mayıs’ta görülen duruşmasında ise Fatma Zehra Kınık Demir’e sadece 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanığa verilen hapis cezasının miktarı itibarıyla cezanın ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmasına yer olmadığına hükmederek, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de devamını kararlaştırdı. Kınık Demir’in 2 yıl süreyle ehliyetine de el konuldu.