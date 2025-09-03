Parasını alamayan iki kardeş kurşun yağdırdı: 2 yaralı

Aksaray’da inşaatta çalışan ve birkaç gün önce işten çıkarılan iki işçi kardeş, paralarını alamadıkları taşeron firma yetkilisine kurşun yağdırdı. Taşeron firma yetkilisi yaralanırken, olayla hiç ilgisi olmayan iş yerindeki bir başka işçi de seken kurşunun isabet etmesi sonucu vurularak yaralandı.

Olay, Aksaray Yeni Sanayi Sitesi U8 blokta bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, taşeronluk yaparak işçi çalıştıran Erdal P. (40), malzeme almaya geldiği dükkanda birkaç gün önce işten çıkardığı Yusuf ve Dünyamin B. kardeşlerle karşılaştı. Burada taşeron firma işletmecisi Erdal P. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışan iki kardeşin tartışması kısa sürede kavgaya dönüşünce kardeşlerden Yusuf B. yanında bulundurduğu tabancayı çıkartarak taşeron firma yetkilisine ateş açtı. Açılan ateşte taşeron firma yetkilisi Erdal P. yaralanırken, açılan ateşte seken kurşun iş yerinde çalışan ve konuyla hiçbir ilgisi olmayan Yunus Ö.’ye isabet etti. Silah seslerini duyan diğer esnaf durumu hemen 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin peşine düştü. Yapılan incelemede araçla olay yerinden uzaklaştıkları belirlenen iki kardeş Aksaray - Ankara kara yolu üzerinde Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Olayın yaşandığı iş yerinin sahibi Hacı Berat Bektaş, "Altımızda çalışmış olan taşeron firma kendi altında çalıştırdığı elemanlara parasını ödemediğinden dolayı taşeron firma sahibini gelip dükkanda kurşunluyor. Olayın bizimle hiçbir alakası yoktur" dedi.