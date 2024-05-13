Parasını alamayan işçi intihar girişiminde bulundu

Tanzanya Demiryolu şantiyesinde çalışan ve aylardır maaşını alamadığını belirten işçi intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 6 senedir farklı ülkelerdeki projelerde yer aldığını ve uzun süredir maaşının ödenmediğini ifade eden işçi Sumani Ünsal K. kira ve faturalarını dahi ödeyemeyecek hale geldiğini anlattı.

HABER MERKEZİ

Yapı Merkezi firması Tanzanya Demiryolu şantiyesinde çalışan ve aylardır yapılan grev ve eylemlere rağmen maaşını alamayan işçi Sumani Ünsal K., kule vince çıkarak intihar girişiminde bulundu. Bir süre sonra ikna edilen işçi kule vinci üzerinden indirildi.

İntihar etmek için çıktığı vincin üzerinden video çekerek yaşadıklarını anlatan işçi, yaklaşık 6 senedir farklı ülkelerdeki projelerde yer aldığını ve uzun süredir maaşının ödenmediğini ifade etti. Çocuğunun okul masraflarını, kira ve faturaları ödeyemeyecek duruma geldiğini söyleyen işçi daha fazla dayanacak gücünün kalmadığını belirterek intihar girişiminde bulundu.

İntihar girişiminde bulunan işçinin bir gece önce oğluyla telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, görüşmede oğlu annesine yaklaşan Anneler Günü için hediye almak istediğini söyledi ve babasının para göndermesini istedi. Geçen sene de aynı yerde çalışan fakat yine maaşları ödenmediği için yaşadığı maddi zorluklar sebebiyle para gönderemeyen işçinin, çocuğuna para gönderememesi sebebiyle intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

"6-7 AY BOYUNCA MAAŞLARI ÖDENMEDİ"

Aynı şirketin farklı bir projesinde yer alan Bahadır Sarıyaprak benzeri bir durumu onların da yaşadığını, şartlara daha fazla dayanamadığı için Türkiye’ye dönmek zorunda kalan işçilerin dönüş yolu için gerekli parayı bile ailelerinden istemek mecburiyetinde kaldığını ifade etti.

Sarıkaya şunları dile getirdi: "Pandemiden sonra 2 ay maaşlar düzenli ödendi fakat üçüncü aydan itibaren 20 gün, 45 gün, 60 gün kadar maaşlar ödenmemeye başladı. İşçilerin şikayetlerine; 1 hafta sonra ödemeye yapacağız, ödeme için kaynak arıyoruz gibi bahaneler sunuldu. 2023’ün ortalarında işçiler açlık grevi ve işe gitmeme eylemi başlattılar. Oranın resmi demiryolları kurumu maaşların kendileri tarafından ödeneceğini söyleyerek alacaklı olunan 6 maaşın 4’ünü yatırdı ve işçilerle uzlaştı. Fakat devlet kurumu da sözünü tutmadı ve 6-7 ay boyunca maaşları ödemedi."