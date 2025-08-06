Parasını veren kontenjanı kapıyor

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Kılavuzu devlet üniversitelerinde lisans ve ön lisans programlarında toplam 190 bin kontenjanın azaltıldığını ortaya koydu. Buna karşın bazı üniversitelerin yabancı öğreniciler için ayırdığı kontenjanlar oldukça dikkat çekti.

Birçok üniversite genel öğrenci kontenjanlarının yarısı kadar yabancı öğrencilere yer ayırırken bazı üniversiteler ise bölümleri için yerli öğrencilerden daha fazla yabancı öğrencilere yer ayırdı. Bazı lisans bölümlerinde yabancı öğrencilere ayrılan kontenjanlar geçen yıldan bile yüksek. Bu programlar yabancı öğrenciler için ücretli olmasından dolayı üniversitelerden bu kontenjanlar ve kayıtlardan ciddi bir rant elde ediyor.

Çok sayıda üniversite açıkladığı kontenjanların sayılarıyla yabancı öğrenciler için gözle görülür sayıda yer ayırdı. Bunların başında Adıyaman Üniversitesi geliyor. Eczacılık Bölümü için 40 kişilik kontenjan açılırken, buna ek olarak 20 kişilik yabancı öğrenci kontenjanı açıldı. Geçen yıl bu sayı 15 kişiydi. Elektik elektronik mühendisliğinde ise 10 yerli öğrenci alınacakken, 30 yabancı öğrenci alınacak. Aynı şekilde inşaat mühendisliğinde de 10 yerli, 30 yabancı öğrenci için kontenjan açıldı.

Bartın Üniversitesi’nde de fen edebiyat fakültesinde yabancı öğrencilere ayrılan kontenjanlar dikkat çekti. Felsefe ve özel eğitim öğretmenliğinde genel kontenjan için 30 kişilik yer açılırken, yabancı öğrencilere de aynı sayıda 30 kişilik kontenjan açıldı. Özel eğitim öğretmenliği bölümüne geçen yıl hiç yabancı öğrenci alınmamıştı. Okul öncesi öğretmenliği, inşaat mühendisliği ve metalürji malzeme mühendisliğinde ise yabancı öğrencilere ayrılan kontenjanlar daha fazla oldu. Bu bölümlerde yabancı öğrenci kontenjanının 30 olduğu açıklandı.

Bingöl Üniversitesi’nde birçok bölümde yabancı öğrencilere ayrılan kontenjanlar dikkat çekti. Özellikle birçok bölümde yabancı öğrenci kontenjanı geçen yıla göre yükseldi. Bölümler ve yabancı öğrencilere ayrılan kontenjanlar şu şekilde:

Psikoloji bölümü genel kontenjan 40, yabancı öğrenci kontenjanı 40, yabancı öğrenci kontenjanı geçen yıl 30 kişiydi. Diş hekimliği genel kontenjan 40, yabancı öğrenci kontenjanı 20, diş hekimliği bölümü ise geçen yıl 20 yabancı öğrenci aldı. Türk Dili ve Edebiyatı genel kontenjan 30, yabancı öğrenci kontenjanı 20’yken bu kontenjan geçen yıl 5 kişiydi. Bilgisayar Mühendisliği genel kontenjan 45, yabancı öğrenci kontenjanı 45. İnşaat Mühendisliği genel kontenjan 10, yabancı öğrenci kontenjanı 30. Makine Mühendisliği genel kontenjan 10, yabancı öğrenci kontenjanı 30. Mimarlık genel kontenjan 10, yabancı öğrenci kontenjanı 30. Beslenme ve diyetetik genel kontenjan 27, yabancı öğrenci kontenjanı 30.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde, sosyoloji bölümü için genel kontenjanda 30 kişilik yer açılırken, yabancı öğrenci kontenjanı 40. Türk dili ve edebiyatı ile tarih bölümlerinde de aynı sayılar açıklandı. Kamu yönetiminde genel kontenjan 60 olurken, yabancı öğrenci kontenjanı 50. Hukuk fakültesinde genel kontenjan 60 olurken, yabancı öğrencilere ayrılan kontenjan 30 oldu.

YARISI YABANCI ÖĞRENCİLERE

Yabancı öğrencilere ayrılan kontenjanlar açısından en dikkat çekici üniversitelerin başında Gaziantep Üniversitesi geliyor. Gaziantep Üniversitesi açıkladığı genel kontenjan sayısı kadar yabancı öğrenci kontenjanı olduğunu duyurdu. Hatta bazı bölümlerde yabancı öğrenci kontenjanı sayısı genel kontenjandan daha fazla.

Kontenjanlar ve bölümler ise şu şekilde:

• Diş hekimliği genel kontenjan 50 - yabancı öğrenci kontenjanı 50

• Coğrafya genel kontenjan 40 - yabancı öğrenci kontenjanı 40

• Felsefe genel kontenjan 35 - yabancı öğrenci kontenjanı 40

• İngiliz dili ve edebiyatı genel kontenjan 70 - yabancı öğrenci kontenjanı 70

• İlköğretim matematik öğretmenliği genel kontenjan 50 - yabancı öğrenci kontenjanı 50

• Makine mühendisliği genel kontenjan 100 - yabancı öğrenci kontenjanı 105

• Hukuk genel kontenjan 100, yabancı öğrenci kontenjanı 190

• Hemşirelik genel kontenjan 150 - yabancı öğrenci kontenjanı 200

• Ebelik genel kontenjan 75 - yabancı öğrenci kontenjanı 85

• Tıp genel kontenjan 170 - yabancı öğrenci kontenjanı 85.

Yabancı öğrencilere ayrılan kontenjanların neredeyse tamamı geçen yılla aynı. Üniversite yabancı öğrencilerden alacağı yıllık ücretleri ise şu şekilde açıkladı: Tıp fakültesinden yıllık 481 bin TL, diş hekimliğinden 174 bin TL, hukuk fakültesinin ücreti 28 bin 600 TL, mühendislik fakültesinin ücretleri ise 95 bin TL.

Yabancı öğrenci tartışmalarının yoğun olduğu üniversitelerden birisi de Karabük Üniversitesi. Coğrafya bölümünde genel kontenjan için 40 kişilik yer açılırken, yabancı öğrencilere de 70 kişilik kontenjan açıldı. Sanat tarihi bölümünde genel kontenjan 25 kişiyken, yabancı öğrenci kontenjanı 50. Makine mühendisliği bölümünde genel kontenjan 75, yabancı öğrenci kontenjanı 75. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü için açılan genel kontenjan 60 olurken, yabancı öğrenciler için ayrılan kontenjan 60. Hemşirelik bölümü içinde genel kontenjan 80 olurken, yabancı öğrenci kontenjanı da 80 olarak duyuruldu. Üniversite mühendislik fakültesinin ücretleri 40 bin TL ve sağlık bilimleri fakültesi için ise 45 bin TL yıllık ücret açıkladı.

KÜTAHYA’DA REKOR KONTENJAN

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde ise çok daha dikkat çekici bir şekilde bölümlerde yabancı öğrencilere ayrılan kontenjan sayısı genel kontenjandaki öğrenci sayısından daha fazla. Üniversitede bazı bölümlerde yabancı öğrenci kontenjanı da geçen yıla göre artmış durumda.

Fen bilgisi öğretmenliği bölümünde genel kontenjanda 10 kişilik yer açılırken, yabancı öğrenciler için ayrılan kontenjan sayısı 35 oldu. Sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği bölümlerinde de genel kontenjanda sırasıyla 45 ve 42 kişi olarak açıklanırken yabancı öğrenci kontenjanı sayısı 50 olarak belirlendi. Fizik bölümünde genel kontenjan 20, kimya bölümünde 25, matematikte 50 olurken, yabancı öğrenciler için ayrılan kontenjan sayısı ise tam 100 kişi. Bu bölümlerde yabancı öğrencilere ayrılan kontenjan sayısı geçen yıl 40 kişiydi. Ekonometri bölümü için genel kontenjanda 60 kişilik yer açılırken, iktisat ve işletme bölümleri içinde 75 kişilik yer ayrıldı. Üniversite bu bölümler için tam 200 kişilik yabancı öğrenci kontenjanı açtı. Geçen yıl bu bölümlerin kontenjanı 140 kişiydi.

KÖKLÜ ÜNİVERSİTELERDE DURUM BENZER

Türkiye’nin en köklü üniversitelerin bazı bölümlerinde de benzer durum yaşanıyor. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi için açıklanan genel kontenjan 200 kişi olurken, yabancı öğrenciler için ayrılan kontenjan sayısı 50 kişi oldu. Ege Üniversitesi’nde de su ürünleri mühendisliği bölümünde genel kontenjanda 65 kişi açılırken, yabancı öğrenci kontenjanı 55 kişi oldu.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BİNLERCE ÖĞRENCİ ALACAK

Açıklanan kontenjanlardan en dikkat çekenleri de Atatürk Üniversitesi’nin açıköğretim fakültelerinin yabancı öğrenci kontenjanları oldu. Atatürk Üniversitesi reklamcılık bölümü genel kontenjanda 700 kişilik yer ayırırken, bu bölüme tam 1500 yabancı öğrenci yerleşebilecek. İşletme bölümü genel kontenjanda 250 öğrenci alırken, tam 2 bin yabancı öğrenci bu bölümü tercih edebilecek. Kamu yönetimi bölümü içinde genel kontenjanda 250 kişilik yer açıklanırken, yabancı öğrenci kontenjanı 1000 kişi oldu.