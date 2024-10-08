‘Parasıyla’ hukuksuzluk

Emek Servisi

İstanbul Hadımköy’de kurulu As Plastik’te işçilerin başlattığı grev 19’uncu gününü geride bıraktı. İşveren, greve katılan işçilerden 4’ünü işten çıkardı. İşten çıkarmalar, “işverene ya da işçiye sataşma, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelme” gerekçelerini içeren KOD-45 ile yapıldı. İşçiler, işten çıkarıldıklarını fabrika önünde devam eden grev sırasında gelen mesaj ile öğrendi. Fabrikada daha önce Petrol-İş’te örgütlü işçiler, işveren ile sendika arasındaki toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması ile direnişe başlamıştı. Direniş sürecinde 10 öncü işçiyi işten çıkaran işveren, grev devam ederken yasadışı işçi çıkarmaları sürdürdü. Alınan bilgiye göre patron, 4 işçiyi daha işten çıkarmayı planlıyor.

Petrol-İş İşyeri Temsilcisi Savaş Çakmak, direnişlerine ne olursa olsun devam edeceklerini belirterek “19 gündür aynı kararlılıkla burada grevdeyiz. İşten çıkarma haberlerine rağmen grevimiz fire vermeden, tam katılımla devam etti” dedi.

İşten çıkarılan son işçilerin, yasadışı grev kırıcılığı önlemeye çalışan işçiler olduğunun altını çizen Çakmak, “Biz grev kırıcılara geçit vermeyeceğimizi söylemiştik. ‘Fabrikada grevi kırmaya yönelik her adıma engel olacağız’ dedik. Bu arkadaşlarımız da bu sebeple işten çıkarıldı. İşten çıkarmaların artacağı da söyleniyor” dedi.

İşyeri temsilcisi Çakmak, daha önce de fabrikada işçilerin hırsızlık, ahlaksızlık ve işten kaçınma gibi gerekçeleri ifade eden Kod-46 ve Kod-49 ile işten çıkarıldığını hatırlattı. Çakmak, “Gerekçeyi bu kez Kod-45 yapmışlar. İşverenin hukuktan korkusu yok. Hukukun bizi haklı bulacağını da bilse ‘cezası neyse, parası neyse öderim’ diyerek hukuksuzluğa, emek düşmanlığına devam ediyor. Para cezası yıldırmıyor. Biz de buna karşı taleplerimiz kabul edilene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.