Parasız eğitimi savunana sürgün

Bilge Su YILDIRIM

‘Proje okulları’ olarak tarif edilen liselerde binlerce öğretmenlerin kadro dışı bırakılarak sürgün edilmesine yönelik tepkiler yurt genelinde sürüyor. Pek çok kentte liseliler, iki haftadır “Hocama, okuluma, geleceğime dokunma” eylemleri düzenliyor.

İstanbul Bostancı’da bulunan Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi’nde kadro dışı bırakılan öğretmenlerden Fizik Öğretmeni Hüseyin Opuz, yaşananları BirGün’e anlattı.

Hüseyin Opuz

17 BİN TL KİTAP PARASI İSTEDİLER

Okul idaresinin, öğrencilerden, yönetmelik gereği ücretsiz olması gereken okul kurslarına kayıt olabilmek için 17 bin 200 TL kitap ücreti istediğini aktaran Topuz, bu meblağın öğrencinin kursa son başvuru tarihini kaçırması durumunda 22 bin TL’ye yükseltildiğini belirtti.

Kitap ücretine karşı çıktığını ve öğrencilere bu parayı ödememeleri yönünde çağrıda bulunduğunu aktaran Topuz, şunları söyledi: “Buna müsaade etmedim. Etmem de! Yıllardır öğrencilerim için okul kursu veriyorum, kitap ücreti adı altında toplanacak bu para miktarını ilk duyduğumda ‘Kurs falan vermem’ dedim. Beni aradılar okuldan, ‘Hocam kurs verin’ dediler ancak kabul etmedim. Sonra öğrencilerle de konuştum. ‘Çocuklar ben seneye bu koşullarda bu okulda fizik kursu açılmasına müsaade etmem, bakın siz de bu parayı vermeyin’ dedim. Burası devlet okulu, bu kurs çocukların ücretsiz hakkı. 17 bin 200 TL’den, 22 bin TL’den bahsediyoruz. Kolay mı?”

DERTLERİ TEK TİP ÖĞRENCİ YETİŞTİRMEK

Öğrencilere yaptığı çağrı sonucu bir sonraki yıl lisede fizik kursu açılmayacağını aktaran Topuz, bu yaşananlardan sonra da kadro dışı bırakıldığını ve gerekçenin de bu olduğunu düşündüğünü söyledi. “Ne yaparlarsa yapsınlar yine de başardım” diyen Topuz, şöyle devam etti: “Çocukların parasını çer çöp ettirmedim, seneye için kurs açtırmadım, sonrasında da kadro dışı bırakıldım. Sebebinin tamamen bu olduğunu düşünüyorum. Ben muhalif bir öğretmenim, meslek hayatım boyunca da bir kez olsun lafımı sözümü esirgemedim. Zamanımda Anadolu liselerine sınavla öğretmen atanırdı. Ama onlar istiyor ki tek tip öğretmenler bu çocukların bin bir emekle kazandıkları okullara gelsin, tıpkı kendileri gibi tek tip insan yerleştirsin. Biz buna ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz.”