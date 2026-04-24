Paravan şirketle 211 milyon liralık dolandırıcılık



Danimarkalı bir ambalaj şirketinin Türkiye şubesinde finans direktörü olarak görev yapan H.Y., çalıştığı şirketi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. H.Y. ile birlikte iki şüpheli daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dünya genelinde 130 ülkede faaliyet gösteren şirketin Genel Müdürü L.B., İstanbul şubesinde finans direktörü olarak çalışan H.Y.’nin, paravan bir şirket üzerinden “danışmanlık” adı altında firmayı toplam 211 milyon 150 bin 349 lira zarara uğrattığını belirterek şikayetçi oldu.

PARAVAN ŞİRKETTEN DANIŞMANLIK

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, H.Y.’nin 2023 yılının Eylül ayında aynı şirkette çalışan bir kişi adına bir danışmanlık şirketi kurduğu ve bu şirket üzerinden çalıştığı firmaya hizmet veriyormuş gibi ödeme aldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, H.Y.’nin bir süre sonra söz konusu paravan şirketin hisselerinin üçte ikisini üzerine geçirdiği ve bu yöntemle uzun süre şirketten para aktarmaya devam ettiği belirlendi.

DURUMU FARKEDEN KİŞİYE 200 BİN TL MAAŞ İDDİASI

Polis incelemelerinde, şirket çalışanlarından birinin durumu fark etmesi üzerine şüphelilerin bu kişiyi susturmak için danışmanlık şirketi üzerinden 200 bin lira maaş bağladığı da ortaya çıktı.

Delillerin toplanmasının ardından H.Y. (48) ile birlikte R.S. (50) ve P.A.Ö. (44) gözaltına alındı.

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde, yakalanmaları halinde nasıl ifade vereceklerini planladıkları video ve yazışmalar bulundu. Bu şekilde aynı ifadeleri vererek suçtan kurtulmayı hedefledikleri öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.