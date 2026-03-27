Parayı ver, lisansı al

AKP döneminde hızla artan özel hastaneler, şimdi Bakanlığın açtığı ihalelerle lisans ve kadro satın alacak. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yeni ilana göre, artırmalar mart ve nisan aylarında Ankara’da yapılacak. Dört ayrı başlıkta düzenlenecek ihalelerde hem yeni özel hastane lisansları hem de 2 binin üzerinde uzman hekim kadrosu satışa sunulacak. Kadro lisanslarının bedeli 100 bin TL ile 900 bin TL arasında değişiyor. İlana göre Türkiye genelinde açılması planlanan 26 özel hastane için lisans verilecek. Acil tıptan kardiyolojiye, genel cerrahiden çocuk sağlığına kadar çok sayıda branşta kadro dağıtımı da açık artırma yoluyla yapılacak. Özel hastane lisanslarının fiyatı 20-50 milyon TL arasında değişiklik gösterirken Türk Tabipleri Birliği (TTB) uygulamaya tepki gösterdi: “Bakanlık, sağlık hizmetini sermayenin çıkarına göre şekillendirmeye devam ediyor."

TEPKİ BÜYÜYOR

TTB, söz konusu yönetmeliğin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvururken dava sonuçlanmadan yeni ihalenin açılması tartışmaları büyüttü. TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Nilüfer Ustael, 2025 yılı sonunda gerçekleştirilen ilk açık artırmanın ardından 2026 yılı Mart ayında benzer bir sürecin yeniden başlatıldığı görüldüğünü belirterek, bu uygulamanın sağlık hizmetinin planlanma biçimi ve kamu yararı açısından ciddi tartışmaları beraberinde getirdiğini söyledi. Ustael, sağlık altyapısının planlanmasının devletin sorumluluğu olduğunu anımsatarak “Ancak açık artırma yöntemi, kapasitenin kamu yararına göre değil, ekonomik güce göre dağıtıldığını gösteriyor” dedi. Ustael’e göre hastane açma hakkı ve hekim kadroları kamusal planlama unsuru olmaktan çıkarken ticari bir lisansa dönüşüyor. Şeffaflık eksikliğine ve planlamanın hangi verilere dayanarak yapıldığının kamuoyuyla paylaşılmamasına dikkat çeken Ustael, şöyle devam etti:

"Hastane açma hakkı, yatak kapasitesi ve hekim kadroları kamu planlamasının unsurları olmaktan çıkarak bir tür ticari lisans niteliği kazanmakta; bu haklara erişim finansal güce bağlı hale gelmektedir. Böyle bir sistem, sağlık alanında büyük sermaye gruplarının avantajını artırırken, daha küçük ölçekli sağlık girişimlerini ve bağımsız hekimlik pratiklerini giderek zorlaştırmaktadır. Sağlık hizmeti planlamasının temel amacı toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamak olmalıdır. Oysa açık artırma yöntemi, sağlık planlamasını kamu politikası olmaktan çıkararak bir yatırım ve lisans adı altında ticari yaklaşımlar riski taşımaktadır. Sağlık sisteminde planlamanın sağlık hizmetlerinin toplum yararına dengeli dağılımını sağlamak için yapılması beklenirken açık artırma (Mezat) yöntemi getirlmiş planlamanın amacının rant olduğünü göstermiştir. Bu uygulama sağlık hizmetini kamusal bir hak olmaktan uzaklaştırarak yatırım alanına dönüştürmektedir."

GELİRİN ADRESİ TARTIŞMALI

Ustael, açık artırma modelinin sağlık turizmi politikalarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, gelirlerin önemli kısmının Sağlık Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ’ye (USHAŞ) aktarılacağına işaret etti. Ustael, lisans satışlarından elde edilecek gelirin yüzde 75’inin bu şirkete bırakılmasının kamu yararı tartışmalarını büyüttüğünü söyledi. Bu modelle sağlık hizmetinin kamusal bir hak olmaktan uzaklaşıp yatırım alanına dönüştüğünü ifade eden Ustael, “Hastane kapasitesi ve hekim kadroları, yurttaşın ihtiyacına göre değil, açık artırmayla belirleniyor” dedi. Ustael, küçük ölçekli sağlık kuruluşlarının sistem dışına itilebileceği uyarısında bulundu.

HUKUKİ KARŞILIĞI YOK

TTB avukatlarından Özgür Erbaş da uygulamanın yasal dayanağı olmadığını belirterek, “Planlamaya uygunluk belgesi adı altında yapılan açık artırmalar sağlık hizmetini ticarileştiriyor. Lisans ve kadro tahsisinin açık artırmayla yapılmasının kanunda açık bir karşılığı yok” dedi. Erbaş, sürecin zincir hastanelere avantaj sağlayarak eşitsizliği derinleştirme riski taşıdığına dikkat çekti.