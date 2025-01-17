Parayla rapor şiddeti artırır

Ehliyet, silah, işe giriş gibi raporlar artık aile hekimlerinde belli bir ücretle verilebilecek. Resmi Gazete'de de yayımlanan "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile birlikte tartışmalara da yol açan bu durumun ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "İsteğe bağlı raporlar, devlet ve özel hastanelerde ücret mukabilinde veriliyordu. Dedik ki, aile hekimleri oradaki ücretin biraz daha düşüğüne verebilir hale getirelim" yönündeki açıklaması tepkileri büyüttü.

Aile hekimleri "İsteğe bağlı rapor dünya tıp literatüründe yok. Örneğin ehliyet, ilah kullanma gibi raporlar uzmanlık gerektiren test yöntemlere sahip detaylı inceleme yapacak sonucu verilmeli. Arada kaçırılacak her nokta ölümcül sonuca yol açar" uyarısını yaptı.

RAPOR İSTEĞE BAĞLI OLMAZ

Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaları eleştirerek "Konuşmalarının tutarlı tarafı yok. Aile hekimliğinde yaklaşık 10 yıldır bazı raporlar zaten veriliyordu. Bu başvuruları aile hekimleri kendileri değerlendirilip gerekli uzman hekimlerden geri bildirimleri alıp ve bu noktada bu geri bildirimlerde bir sıkıntı yoksa o zaman gerekli işlemleri yürütüyorlardı. Eğer sıkıntı varsa hastaneye sevk edip işlemlerin devam etmesini sağlıyorlardı. Şimdi Sağlık Bakanlığı yeni sistem getirmiş gibi konuştu" dedi.

Eryazğan, şöyle devam etti: "Belirtilen ücret kısmının da aile hekimleriyle hiçbir alakası yok. Tamamen il sağlık müdürlüklerinin ve Sağlık Bakanlığı’nın döner sermayesine aktarılacak. Bakan konuşmasında 'İsteğe bağlı rapor' diye bir cümle kullandı. Böyle bir şey olamaz. Rapor bir şeyin tespitidir. Dünya üzerinde aslında bazı raporlar hariç özellikle ehliyet, askere gitme, evlilik, silah ruhsatı, işe giriş raporları gibi çok önemli raporlar verilirken incelenmelidir. Uzman hekimlerin bu noktada karar vermesi ve bu noktada bazı üst tetkiklerin alınması gerekir. Çünkü ehliyet alan bir kişinin gözünde sorun varsa ya da epilepsi gibi bir hastalığı varsa ve servis ya da otobüs şoförüyse kaza yapabilir. Bu açıdan baktığımızda bunların bilirkişiliğinin birçok de uzman hekimlerin devreye girmesi ve ileri tetkik yapılması istenen raporlardır. Bu raporlar basit bir imza değildir. Ama Sağlık Bakanı, bu konuya da popülist yaklaşıyor. Aile hekimleri olarak bilimin ve hukukun tarafındayız. Biz yine bilime, hukuka uygun olarak eğer kişide bir araz düşünüyorsak sevkini ve uzman hekime başvurusunu gerçekleştireceğiz. Burada sıkıntının büyüğü şu. Kişi döner sermaye yatırdığı parayı sanki ayna hekimin cebine vermiş gibi gelip hesabını sorabilir. 'Ben para yatırdım, Hadi raporumu ver' diyebilir. Bu da sağlıkta şiddeti körükleyecektir. "