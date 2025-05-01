Parayla yayın yaptırmışlar

AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yandaş televizyon kanallarına yüz binlerce lira aktardığı ortaya çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Ulusal televizyon kanalında yayın yapılması” açıklamasıyla Dinamik Radyo Televizyon A.Ş.’ye 800 bin TL ödedi. Dinamik Radyo Televizyon A.Ş. ise yandaş 24 TV’nin ticari unvanı. Şirketin sahibinin ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi’nden arkadaşı olan Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Zeki Yeşildağ olduğu biliniyor. Yeşildağ televizyon kanallarını Ethem Sancak’tan satın almıştı.

AKP’li Büyükşehir Belediyesi, A Haber’in de bağlı olduğu Turkuvaz Grubu’na ise 500 bin TL ödedi. Bu ödeme de yine “Ulusal televizyonda tanıtım yapılması” açıklamasıyla yapıldı. Turkuvaz grubu ise Kalyon Holding’e bağlı.

Kalyon İnşaat’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Sabah ve ATV’yi satın alarak adından söz ettiren şirket Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı, Taksim Yayalaştırma Projesi, Bakırköy Adalet Sarayı, Mecidiyeköy Metrobüs İhalesi, İstanbul 3’üncü Havalimanı Projesi, Başakşehir Stadı ve Çanakkale-Ayvacık Yolu ile KKTC Su Temin Projesi gibi çok sayıda projeyi de üstlendi.

YANDAŞLARIN GÖZDESİ

Kalyon Şirketler Grubu’nun eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kalyoncu’nun oğlu Ömer Faruk Kalyoncu’nun İstanbul’daki nikâh töreninde dönemin Başbakanı Erdoğan ile dönemin TBMM Başkanı Bülent Arınç nikah şahitliği yaptı. Nikâh törenine, 11 bakan katıldı. Türkıye’nin 2020 yılında en çok sözleşme imzalayan 20 müteahhidi listesinin birinci sırasında da Kalyon İnşaat yer alıyordu. Listede, Kalyon İnşaat’ı; Kolin İnşaat, Cengiz İnşaat, Makyol İnşaat ve Özgün Yapı takip etti. Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise BirGün’e yaptığı açıklamada özetle, “Büyükşehir Belediyesi’nin skandal ihaleleri, doğrudan teminleri hız kesmeden devam ediyor. Bu sefer de iki doğrudan teminle yandaşlara 1,3 milyon lira aktarmışlar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en borçlu belediyelerinden, ayrıca tefecilerin eline düşmüş gibi faiz ödeyen bir belediye. 2024’te 1,9 milyar TL faiz ödediler. Yine ticari bankalardan kredi çekip borç ödemesi yaptılar. Bu durumda olan bir belediyenin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Yaptığı ihaleleri, harcamaları, doğrudan teminleri bir incelesinler. Özellikle 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara’yı kaybettikten sonra Antep’e yoğunlaşma olacağını tahmin ediyordum, dile de getiriyordum. Beklediğimiz gibi de oldu. Daha önce Ankara’da, İstanbul’da ihale alan, kaynak aktarılan firmalar, isimler yerel seçimler sonrası Antep’ten eksik olmuyor. İlk yerel seçimlerden sonra Antep’te de bu ihaleleri, yandaş kayırmacılığını ve yandaşa kaynak aktarmayı mutlaka ama mutlaka bitireceğiz” dedi.