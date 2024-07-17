Paris 2024'e katılacak bir Yunan sporcunun doping testi pozitif çıktı
Kaynak: AA
Yunanistan'da Paris 2024 Olimpiyatları'na katılacak bir kadın sporcunun doping testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Ülke basınında yer alan haberlerde, Yunanistan Ulusal Dopingle Mücadele Örgütünün (EOKAN) Fransa'ya gidiş öncesi yaptığı testlerde bir kadın sporcunun numunesinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.
Adı açıklanmayan sporcunun ikinci bir test yapılmasını talep etme hakkı bulunduğu kaydedildi.
Yunanistan'dan Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na toplam 101 sporcu katılacak.