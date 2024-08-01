Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Leon Marchand yüzmede iki olimpiyat rekoru kırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Yüzme branşın Fransız Leon Marchand, 00 metre erkekler kurbağalama ve 200 metre kelebek yarışlarında olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşının 200 metre erkekler kurbağalama ve 200 metre kelebek yarışlarında olimpiyat rekoru kıran Fransız yüzücü Leon Marchand kazandı.

Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 200 metre kurbağalama finalleri yapıldı.

Fransız yüzücü Leon Marchand, 2.05.85'le Tokyo 2020'de Avustralyalı Zac Stubblety-Cook'a (2.06.38) ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

Bu disiplinde Avustralyalı Zac Stubblety-Cook 2.06.79'la gümüş, Hollandalı Caspar Corbeau 2.07.90'la bronz madalya elde etti.

Leon Marchand, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yüzme branşının 200 metre kelebekte de olimpiyat rekoru kırdı.

Fransız yüzücü Leon Marchand, 1.51.21'lik derecesiyle Tokyo 2020'de Macar Kristof Milak'a (1.51.25) ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

Bu disiplinde Macar Kristof Milak 1.51.75'le gümüş, Kanadalı Ilya Kharun da 1.52.80'le bronz madalyanın sahibi oldu.