Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Milli okçu Elif Berra Gökkır, çeyrek finale yükseldi
Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, dünya 3'üncüsü Japon sporcu Satsuki Noda karşısında aldığı galibiyetin ardından çeyrek finale yükseldi.
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Elif Berra Gökkır, çeyrek finale yükseldi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen okçuluk klasik yay müsabakalarında son 16 turunda dünya 3'üncüsü Japon sporcu Satsuki Noda ile karşılaşan 17 yaşındaki Gökkır, ilk 2 seti kaybederek 4-0 geriye düştü.
Gökkır, üçüncü ve dördüncü setleri kazanarak skora eşitlik getirirken final turunu da kazanarak skoru 6-4'e getirdi.
Milli sporcu, çeyrek finalde Güney Koreli Hunyoung Jeon ile Tayvanlı Chien-Ying Lei müsabakasının galibiyle karşılaşacak.