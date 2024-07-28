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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Neslihan Yiğit Arın mağlup oldu

Ajans Haberleri
  • 28.07.2024 14:53
  • Giriş: 28.07.2024 14:53
  • Güncelleme: 28.07.2024 14:53
Kaynak: AA
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Neslihan Yiğit Arın mağlup oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, grubundaki ilk maçını kaybetti.

La Chapelle Arena'da yapılan badminton müsabakalarında Neslihan Yiğit Arın, J Grubu ilk maçında Japonya'dan Aya Ohori ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibine 21-9 ve 21-7'lik setler sonucunda 2-0 mağlup oldu.

Neslihan Yiğit Arın, gruptaki ikinci maçını 30 Temmuz Salı günü Perulu Ines Lucia Castillo ile yapacak.

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