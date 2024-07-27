Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Tuğçe Beder'den erken veda

Judoda, milli sporcu Tuğçe Beder, Fransız Boukli'ye yenilerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Tuğçe Beder, Fransız rakibine yenilerek organizasyondan elendi.

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Tuğçe Beder, kadınlar 48 kilo ilk turunda dünya 5 numarası Fransız Shirine Boukli ile karşılaştı.

Tuğçe Beder, rakibine ippon puanıyla mağlup olarak oyunlara veda etti.