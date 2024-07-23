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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda İsrailli sporculara 24 saat koruma sağlanacak

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 26 Temmuz’da başlayacak olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda İsrailli sporculara 24 saat koruma sağlanacağını açıkladı. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes'in İsrailli sporcularının Fransa'da hoş karşılanmadığını söylemiş ve oyunlara katılmalarına karşı protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Dünya
  • 23.07.2024 00:27
  • Giriş: 23.07.2024 00:27
  • Güncelleme: 23.07.2024 00:29
Kaynak: iHA
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda İsrailli sporculara 24 saat koruma sağlanacak
FOTOĞRAF: İHA

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na sayılı günler kaldı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes'in İsrailli sporcularının Fransa'da hoş karşılanmadığını ve oyunlara katılmalarına karşı protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısında bulunmasının ardından İsrailli sporculara 24 saat koruma sağlanacağını açıkladı.

İsrail delegasyonuna yönelik güvenlik sorunları nedeniyle 1972 Münih saldırısında öldürülen İsrailli sporcular için düzenlenecek anma töreni, Paris Belediye Binası yerine İsrail’in Fransa Büyükelçiliği'nde yapılacak.

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