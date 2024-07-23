Paris 2024 Olimpiyatları'nda futbol ve ragbi maçları yarın başlıyor
Kaynak: AA
Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk müsabakalar yarın başlayacak. Futbol ve Ragbi maçları, açılış seremonisinden önce start alacak.
Paris'te düzenlenecek olimpiyat oyunlarında 26 Temmuz'daki açılış seremonisi öncesinde ilk maçlar futbolda oynanacak.
Saint-Etienne'de bulunan Geoffroy-Guichard Stadı'ndaki Arjantin-Fas, Paris'te yer alan Parc des Princes'deki Özbekistan-İspanya müsabakaları oyunlardaki ilk karşılaşmalar olacak. İki karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak.
Yedili Ragbi oyunlarında müsabakalar Stade de France'de oynanacak. İlk maç TSİ 16.30'da Avustralya ile Samoa arasında yapılacak.