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Paris 2024 Olimpiyatları'nda futbol ve ragbi maçları yarın başlıyor

Ajans Haberleri
  • 23.07.2024 11:35
  • Giriş: 23.07.2024 11:35
  • Güncelleme: 23.07.2024 11:36
Kaynak: AA
Paris 2024 Olimpiyatları'nda futbol ve ragbi maçları yarın başlıyor

Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk müsabakalar yarın başlayacak. Futbol ve Ragbi maçları, açılış seremonisinden önce start alacak.

Paris'te düzenlenecek olimpiyat oyunlarında 26 Temmuz'daki açılış seremonisi öncesinde ilk maçlar futbolda oynanacak.

Saint-Etienne'de bulunan Geoffroy-Guichard Stadı'ndaki Arjantin-Fas, Paris'te yer alan Parc des Princes'deki Özbekistan-İspanya müsabakaları oyunlardaki ilk karşılaşmalar olacak. İki karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak.

Yedili Ragbi oyunlarında müsabakalar Stade de France'de oynanacak. İlk maç TSİ 16.30'da Avustralya ile Samoa arasında yapılacak.

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