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Paris 2024 Paralimpik Oyunları

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çin, madalya tablosunun ilk sırasındaki yerini korudu.

Ajans Haberleri
  • 30.08.2024 23:55
  • Giriş: 30.08.2024 23:55
  • Güncelleme: 31.08.2024 00:14
Kaynak: AA
Paris 2024 Paralimpik Oyunları

Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların üçüncü gününü Çin, 12 altın, 9 gümüş, 4 bronz madalya olmak toplam 25 madalyayla ilk sırada bitirdi.

Türkiye, oyunların üçüncü gününde para tekvandoda 1 altın, 2 gümüş, para masa tenisinde de 1 bronz madalya aldı.

Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı ise 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere 6'ya yükseldi ve ay-yıldızlılar üçüncü günü 14. sıraya yükselerek tamamladı.

- Madalya sıralaması

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 30 Ağustos'ta madalya sıralamasında ilk 10 ve Türkiye'nin sırası şöyle:

ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1- Çin129425
2- Büyük Britanya66315
3- Brezilya51612
4- Hollanda4116
5- İtalya32813
6- Avustralya3227
7- Fransa2529
8- Özbekistan2226
9- Kolombiya2114
10- Polonya2-13
14- TÜRKİYE1326
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