Paris 2024'te Öznur Cüre Girdi, altın madalya kazandı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay finalinde İran’dan Fatemeh Hemmati’yi 144-141 yenerek şampiyon oldu ve Türkiye’ye para okçulukta 16 sene sonra altın madalyayı getirdi.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda altın madalyanın sahibi oldu.
Girdi, kadınlar makaralı yay finalinde İran’dan Fatemeh Hemmati'yi 144-141 yendi.
Girdi, 2 gün önce dünya ve paralimpik rekoru kırmıştı.