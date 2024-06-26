Paris 2024'te Türkiye'yi 5 para halterci temsil edecek
Gürcistan'daki son kota yarışmasında katılım hakkı elde eden Uğur Yumuk'la beraber Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki halter yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcu sayısı 5'e yükseldi.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, son kota yarışması niteliğindeki Para Halter Dünya Kupası'nın Tiflis ayağının ardından Paris 2024'e katılacak isimler netleşti.
Paralimpik sıralamadaki yerini koruyan Uğur; Nazmiye Muratlı, Besra Duman, Sibel Çam ve Abdullah Kayapınar'dan sonra Paris 2024 kotası alan 5. halterci oldu.