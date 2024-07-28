Paris 2024'ten 'Son Akşam Yemeği' açıklaması

Paris 2024 sözcüsü Anne Descamps, açılış töreninde Hristiyanların tepkisini çeken 'Son Akşam Yemeği' parodisi nedeniyle yaptığı açıklamada "Açılış töreni toplumsal hoşgörüyü kutlamaya çalıştı. Bu amaca ulaşıldığına inanıyoruz" ifadelerini kullanarak özür diledi.

Paris 2024 Olimpiyatları organizatörleri, açılış töreninde Leonardo Da Vinci'nin ünlü 'Son Akşam Yemeği' tablosunun tasvir edilmesinin ardından öfkelenen Katolikler ve diğer Hıristiyan gruplardan özür diledi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde, İncil'de İsa Mesih ve havarilerinin çarmıha gerilmeden önce son yemeklerini yedikleri sahnenin canlandırıldığı bölümde drag queenler, transseksüel bir model ve Yunan şarap tanrısı Dionysos kılığına girmiş çıplak bir şarkıcının yer alması Katolik Kilisesi'nin tepkisini çekti.

Reuters’ın aktardığına göre, Paris 2024 sözcüsü Anne Descamps düzenlenen basın toplantısında, "Açıkçası hiçbir zaman herhangi bir dini gruba saygısızlık gösterme niyetimiz yoktu. Açılış töreni toplumsal hoşgörüyü kutlamaya çalıştı. Bu amaca ulaşıldığına inanıyoruz. Eğer insanlar herhangi bir şekilde alındıysa gerçekten üzgünüz" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER NELERDİ?

Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından, Olimpiyat Oyunları açılış törenine ilişkin Fransız piskoposların görüşü yayımlandı. Törende Hristiyanlıkla alay eden sahnelerin yer aldığı belirtilen açıklamada, "Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Bu sabah düşüncelerimiz, bazı sahnelerin aşırılığı ve provokasyonu nedeniyle incinen tüm kıtalardaki Hristiyanlarla beraber" ifadelerine yer verilen açıklamada, Olimpiyat Oyunları'nın bazı sanatçıların ideolojik önyargılarının ötesinde bir durum olduğunun farkına varılması istendi.

Törene, Fransa dışından tepki verenler arasında ABD'nin Minnesota eyaletinden Winona-Rochester Piskoposu Robert Barron da yer aldı. Katolik din adamı Barron, X hesabından yaptığı videolu paylaşımda, daha önce Fransa'da 3 yıl yaşadığını ve olimpiyatların açılış törenlerini izlemekten zevk aldığını söyledi. Paris'teki törende "Son Akşam Yemeği"yle dalga geçildiğini ve bu görüntülerin tüm dünyaya yayıldığını kaydeden Barron, "Fransa, kültürünü öne çıkarmak isterken Hristiyanlığın merkezinde yer alan son akşam yemeğiyle, Hz. İsa'nın çarmıha gerilme beklentisiyle kanını ve etini vermesiyle dalga geçti" diye konuştu.

Piskoposların ortak açıklamasında, "Tüm dünyadaki Hristiyanların bazı sahnelerdeki aşırılıklardan incindiğini düşünüyoruz. Olimpiyat kutlamalarının birkaç sanatçının ideolojik önyargılarından fazlası olduğunun anlaşılmasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı. Açıklamaya Katolik Kilisesi tarafından finanse edilen "Holy Games" adlı spor programı da destek verdi.

Söz konusu yayının TRT Spor tarafından da alelacele sansürlenmesi tepki çekmişti.