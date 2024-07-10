Paris 2024’e 102 sporcu gidiyor
Spor Servisi
Türkiye, 18 branşta, 54 kadın ve 48 erkek sporcuyla organizasyonda madalya mücadelesi verecek. Londra 2012’den sonra Paris’te de kadın sporcu sayısı erkeklerden fazla olacak. Paris 2024 Olimpiyatları’na Türkiye’den 18 spor dalında 102 sporcu kota aldı.
Ulusal sporcular Paris’te atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında yarışacak.