Paris Belediye Meclisi kabul etti: Gazzelilere fahri hemşehrilik tanınacak

Paris Belediye Meclisi, Gazzelilere fahri hemşehrilik tanıyan kararı kabul etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Belediye Meclisinde dün, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli sivillerin anılması için çevreci siyasetçilerin 7. kez sunduğu önerge görüşüldü.

Paris Belediye Meclisi, Gazzeli sivillerin anılması amacıyla Gazzelilere fahri hemşehrilik tanınmasını ve Eyfel Kulesi ışıklarının söndürülmesini içeren önergeyi kabul etti.