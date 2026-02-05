Paris - Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Euroleague’de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Fenerbahçe, 27. hafta karşılaşmasında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler maç öncesinde “Paris - Fenerbahçe maçı saat kaçta”, “Fenerbahçe Euroleague maçı hangi kanalda” ve “Fenerbahçe maçı canlı izle” sorularına yanıt arıyor.

PARİS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Euroleague 27. hafta kapsamında oynanacak Paris - Fenerbahçe karşılaşması, 5 Şubat 2026 Perşembe günü Fransa’da oynanacak. Zorlu mücadele Türkiye saati ile 22.45’te başlayacak.

PARİS - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin en çok merak ettiği soruların başında “Paris - Fenerbahçe maçı hangi kanalda” geliyor. Karşılaşma S Sport 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Paris Basketbol ile Fenerbahçe arasında oynanacak Euroleague mücadelesine Paris’te bulunan Adidas Arena ev sahipliği yapacak.

FENERBAHÇE ZİRVEDE VE FORMDA

Bir maçı eksik olan Fenerbahçe, Euroleague’de geride kalan haftalarda 18 galibiyet ve 7 mağlubiyet alarak liderlik koltuğunda yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, son Euroleague maçında Barcelona’yı deplasmanda 82-78 mağlup ederek form grafiğini yükseltti.

PARİS BASKETBOL’UN SEZON PERFORMANSI

Ev sahibi Paris Basketbol ise bu sezon Euroleague’de oynadığı maçlarda 8 galibiyet ve 17 mağlubiyet alarak 17. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, sahasında rakibini 96-77 mağlup etmişti.

EUROLEAGUE PUAN DURUMU

Sıra Takım O G M 1 Fenerbahçe 25 18 7 2 Olympiakos 25 16 9 3 Hapoel Tel-Aviv 25 16 9 4 Real Madrid 26 16 10 5 Valencia 26 16 10

Euroleague lideri Fenerbahçe, Paris Basketbol deplasmanında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Saat 22.45’te başlayacak karşılaşma, haftanın en kritik Euroleague mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.