Paris komününden Gezi’ye

Metin YETİM

Hatırlamak, salt geçmişe ait kronolojik bir defteri karıştırmak değil, kolektif ve politik bir eylemdir. Toplumsal hareketlerin, isyanların hafızası devlet anlatılarına hâkim tarih yazımına rağmen yaşamaya devam eder. Bugünkü baskıcı, otoriter iklim hatırlama biçimlerimizi ne kadar tek tipleştirmeye, şekillendirmeye çalışırsa çalışsın ezilenlerin hikâyesi unutulmayacak. Her isyan kendi çağının koşullarının sonucu olsa da aynı zamanda tarihsel bir süreklilik zincirinin halkasını oluşturur.

Ülke tarihinin en büyük sosyal patlamalarından biri olan Gezi direnişinin üzerinden 13 yıl geçti. Gezi, gökten zembille inmiş bir mucize değildi. Bu toprakların hafızasında yer eden Osmanlı’dan günümüze uzanan halk isyanlarının, 1908 Devrimi sonrası Osmanlı İmparatorluğu’nun dört bir yanında başlayan grevin, 68 toplumsal dalgasının, 15-16 Haziran İşçi İsyanı’nın, Fatsa’nın, Uşak’ın, Yeni Çeltek’in, 89 Bahar Eylemlerinin ve diğer direnişlerin taşıdığı tarihsel bir tezahürdü. İnsan iradesinin özgürlük, eşitlik ve var olma çığlığıydı.

Aynı zamanda Gezi, küresel bir zaman diliminin, yani 2008 finansal kriziyle başlayıp pandemiden çıkışa kadar uzanan "uzun 2010’lar" dalgasının sonuçlarından biriydi. Seattle’dan (1999) Porto Alegre’ye (2001) uzanan küreselleşme karşıtı dalga, 2008 sonrasında kabuk değiştirmişti. Atina sokaklarında 2009’da geleceksizliğe isyan eden gençlerin öfkesi, Tunus’ta Muhammed Buazizi’nin bedeniyle tutuşan Yasemin Devrimi, Kahire’de Hüsnü Mübarek’in 30 yıllık diktatörlüğünü sallayan Tahrir Meydanı, Madrid’de Plaza del Sol’u işgal eden 15M ve "Öfkeliler" (Indignados) ve New York’ta kapitalizmin kalbine yerleşen "Wall Street’i İşgal Et" eylemleri... Hepsi aynı şeyi haykırıyordu. Otoriterlikle tahkim edilmiş neo-liberal güvencesizliğe, borçlandırılmış geleceksizliğe ve statükonun sahte sandık demokrasilerine teslim olmayacağız!

SURLARDAN PARKLARA KOMÜN YAŞIYOR

Paris Komünü’nün 155. yılı, Gezi’nin 13. yılı ve geçtiğimiz yıl bu topraklarda kampüslerden, meydanlardan, barikatlardan taşan 19 Mart gençlik hareketinin dinamikleri tek bir sokakta, tek bir hakikatte birleşiyor. Komün bitmedi, sadece adres değiştirdi.

Ne güzel bir tesadüftür ki Gezi direnişinin başladığı günler Paris komünün yaşandığı döneme denk gelir. Arada 142 yıl fark ile elbette. 1871 Paris’inde işçi sınıfı, tarihte ilk kez devlet aygıtını parçalayarak kendi kendini yönetme pratiğini, yani Komün’ü kurmuştu. Egemenlerin mülkiyet dünyasını tersyüz eden bu irade ise tam 142 yıl sonra Taksim Gezi Parkı’nda kamusal alanı sermayenin talanına karşı savunurken yeniden canlandı. Gezi, sadece birkaç ağacı koruma refleksi değildi elbette. Paranın geçmediği, kolektif mutfakların kurulduğu, revirlerin otonom işlediği, kararların forumlarda alındığı somut bir "Gezi Komünü" deneyimiydi.

Geçen yıl, yani neo-liberal krizin en ağır faturasının gençliğe, güvencesizlere kesilmesi yetmezmiş gibi cumhuriyetin demokrasi birikiminin, kazanımlarının yol edilmek istendiği o dönemde filizlenen 19 Mart Eylemleri de bu mirası sahiplendi. Paris’in parke taşları, Taksim’in ağaçları ve bugünün kampüs meydanları, ezilenlerin elinde mekânın nasıl birer direniş odağına ve öz yönetim alanına dönüşebileceğinin gösterdi.

‘BU OYUNU BOZARIZ’

2008 krizinin ardından aralarında Erdoğan’ın da olduğu G20 liderleri Cannes’da toplanıp faturayı emekçilerin sırtına yıkan kemer sıkma politikalarını imzalarken, aslında neo-liberalizmin yeni ve daha otoriter bir dünya sürecini ilan ediyorlardı. Eğitimden sağlığa, beslenmeden barınmaya sosyal hakları gasp edilen halkların egemenlerin tasarısına karşı cevabı gecikmedi. Ancak bu süreç bize başka bir gerçeği daha gösterdi. Sandık, statükoyu koruyan yarı-demokratik bir araca dönüştüğü için kitlelerin gerçek ve doğrudan demokrasi arayışı sokakta karşılık buldu.



Gezi tam da bu yüzden sandığa sığmadı. AKP’nin tek adam rejimine ve otoriterleşmesine karşı yükselen o muazzam öfke, sadece bir hükümet değişimi değil, başka bir yaşam ve başka bir siyaset arayışıydı. Egemenlerin "Seçimi bekleyin, sandıkta hesaplaşın" diyerek evcilleştirmeye çalıştığı kitle hareketleri, parklardaki forumlarla, doğrudan katılım mekanizmalarıyla düzen demokrasisine meydan okudu. Bugün de çok iyi biliyoruz ki ‘‘Çare sokakta, sandıkta değil’’.

TARİH BİLİNCİ SİLİNMEZ

Toplumsal hareketlerin tarihi harcı kan, ter ve gözyaşıyla yoğurulmuş tuğladan bir duvar. Sosyalistlerin, ezilenlerin ve gençliğin mücadelesi tarih sayfalarında betimlemeyecek kadar emek barındırır. 1871 Mayıs’ının son haftasında, Versailles güçlerinin Paris’e girerek gerçekleştirdiği ve tarihe "Kanlı Hafta" (Semaine Sanglante) olarak geçen o büyük katliamda on binlerce komünar barikat diplerinde kurşuna dizildi, sürgüne gönderildi.



Egemenlerin sınıfsal intikamına yabancı değiliz. Gezi direnişinde katledilen gençler, zindanlarda rehin tutulan Gezi tutsakları... 19 Mart Süreci'nde geleceksizlik girdabına itilen, polis şiddetiyle, soruşturmalarla, gözaltılarla teslim alınmaya çalışılan bugünün gençliğine kadar egemenlerin taktiği hep aynı. Korku iklimi yaratmak, hafızayı kırmak, iradeyi teslim almak.



Ancak ıskaladıkları büyük bir gerçek var. Tarih bize ödenen bedellerin, uygulanan baskıların toplumsal hareketleri yok etmediğini gösteriyor. Aksine bir sonraki dalga öfkesini biliyor, haklılığını tarihsel bir bilince dönüştürüyor. Komünarlar kurşuna dizilirken "Yaşasın Komün" diye haykırıyordu. Gezi’de gaz fişeklerine karşı barikat kuranlar da aynı dirençle yürüdü. Bugünün emekçileri ve öğrencileri, üzerlerindeki tüm geleceksizleştirme kuşatmasına rağmen o barikatın arkasında dövüşenlerin haklı öfkesini ve tarihsel bilincini taşıyor.

YENİ RÜZGÂRLAR ESİYOR

31 Mayıs’ın sabahına uyanırken, arkamıza dönüp baktığımız şey hezimetler anıtı değil, her an harlanmaya hazır bir zincirin halkasıdır. "Tarihin sonu, kapitalizme ve bu otoriter düzene mahkûmsunuz" diyen liberal ve muktedir koroya en büyük cevabı yine tarihin diyalektik akışı veriyor.



1871 baharındaki Paris Komünü'nde dünyayı sarsanların gölgesi ne Gezi’nin park forumlarında kayboldu ne de 19 Mart’ın direnişlerinde söndü. 13. yılında Gezi, sadece anılması gereken durağan bir takvim yaprağından ibaret değil. Gezi bugünün yakıcı krizlerine karşı sokakta, kampüste, fabrikada üretilen güncel bir direniş kılavuzudur. Barikatlar belki zaman zaman esner, meydanlar tenhalaşabilir ama komünün rüzgârı bir kez esti mi, o kor derinden derine yürümeye devam eder. Komün bitmedi, yaşamaya ve adres değiştirmeye devam ediyor.