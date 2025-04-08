Paris Konseyi'nden Ekrem İmamoğlu'na 'Fahri Hemşehrilik' unvanı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu durumda bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na "Fahri Hemşehrilik" unvanı verildi.

Kararı, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, sosyal medya üzerinden duyurdu.

À l’unanimité, le Conseil de Paris a décidé d'attribuer la Citoyenneté d'Honneur de la ville à Ekrem Imamoğlu, maire d'Istanbul, injustement arrêté en Turquie. Cette distinction est une protection pour ceux qui ont été privés de leurs droits.



[image or embed] — Anne Hidalgo (@annehidalgo.bsky.social) 8 Nisan 2025 13:57

Hidalgo, kararı oybirliğiyle alındığını vurguladı.

"İMAMOĞLU’NUN SERBEST BIRAKILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Paris Konseyi oybirliğiyle haksız yere Türkiye'de tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şehrin Fahri Hemşehrilik unvanını verme kararı aldı.

Bu onur, haklarından mahrum bırakılanlar için bir koruma anlamı taşımaktadır. Aynı zamanda Paris’in özgürlük ve insan haklarına olan bağlılığını yansıtmaktadır. Ekrem İmamoğlu’nun derhal serbest bırakılmasını talep etmeye devam ediyoruz."