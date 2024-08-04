Paris Olimpiyat Oyunları'nda günün programı

Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden 27 sporcu 8 farklı dalda yarışacak.

Paris Olimpiyat Programı 4 Ağustos Pazar günü için belli oldu.

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, 18 dalda 54'ü kadın, 47'si erkek olmak üzere toplam 101 sporcuyla temsil ediliyor.

Bugünkü Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 8 dalda temsil eden 27 sporcu yarışacak.

TÜRKİYE’NİN 4 AĞUSTOS OLİMPİYAT PROGRAMI

4 Ağustos Pazar günü Türkiye’nin olimpiyat programı şöyle:

10.00: Türkiye - İtalya C Grubu karşılaşması | Voleybol

10.30: Sena Can - Kadınlar skeet eleme | Atıcılık

10.30: Mete Gazoz - Erkekler bireysel | Okçuluk

11.22: Ulaş Berkim Tümer - Erkekler bireysel müsabakaları

12.16: Esra Yıldız Kahraman - Jucielen Romeu (Brezilya) | Boks

13.05: Yiğit Yalçın Çıtak - Ilca 7 - 7 ve 8’inci yarış | Yelken

13.05: Alican Kaynar - Beste Kaynakcı - Nacra 17 karışık takım 4-6’ncı yarış | Yelken

13.33: Derin Atakan - Kadınlar formula kite 1-4 yarış | Yelken

15.35: Ecem Güzel - Ilca 7 ve 8’inci yarış | Yelken

16.00: Adem Asil - Erkekler finali | Jimnastik

16.30: Sena Can (yükselme) - Kadınlar skeet final | Atıcılık

17.34: Hatice Akbaş - Aeji Im (Güney Kore) - Kadınlar 54 kilo yarı final | Boks

18.05: Deniz Çınar - Lara Nalbantoğlu - 470 karışık takım 5’inci ve 6’ncı yarış | Yelken

Saat 19.37: Kuzey Tunçelli - Erkekler 1500 metre serbest stil final | Yüzme

Saat 20.55: Buse Savaşkan - Kadınlar yüksek atlama final | Atletizm