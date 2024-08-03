Paris Olimpiyat Oyunları: Seine Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle bir iptal daha

Fransa'nın ev sahipliğinde süren Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon sporcularının, Seine Nehri'nde bugün yapmayı planladıkları antrenmanın kirlilik nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda bugün yapılması planlanan triatlon antrenmanı, Seine Nehri'ndeki kirlilik nedeniyle iptal edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Uluslararası Triatlon Federasyonu, Paris'te iki gecedir yaşanan fırtına nedeniyle su kalitesinin kötüleştiğini ve bu yüzden bugün yapılması planlanan triatlon karışık bayrak yarışı antrenmanının Seine Nehri ayağının iptal edildiğini duyurdu.

Federasyon, yarışmanın bisiklet ve koşu kısımları için antrenmanlar yapılabileceğini bildirdi.

Daha önce de 28 ve 29 Temmuz’da Seine Nehri’nde yapılması beklenen triatlon antrenmanları kirlilik nedeniyle gerçekleştirilememişti.

Seine Nehri, Olimpiyat Oyunları öncesinde de birçok kez kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelirken suyun temizlenmesi için 2015’ten bu yana 1,4 milyar avro harcandı.

Paris’te Seine Nehri’nde 26 Temmuz’da yapılan açılış töreniyle başlayan 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos’ta sona erecek.