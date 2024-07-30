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Paris Olimpiyat Oyunları: Türkiye atıcılıkta gümüş madalya kazandı

Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımı, finalde Sırbistan'a 16-14 mağlup olarak olimpiyat ikincisi oldu.

Spor
  • 30.07.2024 11:33
  • Giriş: 30.07.2024 11:33
  • Güncelleme: 30.07.2024 12:12
Kaynak: Spor Servisi
Paris Olimpiyat Oyunları: Türkiye atıcılıkta gümüş madalya kazandı
Fotoğraf: AA

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye ikinci madalyasını kazandı.

Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takım'da Türkiye’yi temsil eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, finalde Sırbistan’a mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

10m Havalı Tabanca Karışık Takımı, finalde Sırbistan'a 16-14 mağlup oldu.

Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, dün (29 Temmuz Pazartesi) yapılan elemelerde 582 puanla 1. olarak finale yükselmişti.

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