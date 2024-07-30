Paris Olimpiyat Oyunları: Türkiye atıcılıkta gümüş madalya kazandı

Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımı, finalde Sırbistan'a 16-14 mağlup olarak olimpiyat ikincisi oldu.

Spor 30.07.2024 11:33 Giriş: 30.07.2024 11:33

Güncelleme: 30.07.2024 12:12 Kaynak: Spor Servisi

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