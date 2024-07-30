Paris Olimpiyat Oyunları: Türkiye atıcılıkta gümüş madalya kazandı
Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımı, finalde Sırbistan'a 16-14 mağlup olarak olimpiyat ikincisi oldu.
Kaynak: Spor Servisi
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye ikinci madalyasını kazandı.
Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takım'da Türkiye’yi temsil eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, finalde Sırbistan’a mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
10m Havalı Tabanca Karışık Takımı, finalde Sırbistan'a 16-14 mağlup oldu.
Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, dün (29 Temmuz Pazartesi) yapılan elemelerde 582 puanla 1. olarak finale yükselmişti.