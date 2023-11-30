Paris Olimpiyatları için 400 bin bilet satışa çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nı yerinden takip etmek isteyen sporseverler için 400 bin bilet satışa çıkarıldı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), yaptığı yazılı açıklamaya göre, tüm spor branşları için 400 bin yeni bilet satışa sunulduğu bilgisi verildi. Daha önce de çekilişle bilet satışı yapılmaya başlanmıştı.

1900 ve 1924'ten sonra 3. kez Fransa'da düzenlenecek yaz olimpiyatları, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te Paris'te düzenlenecek.