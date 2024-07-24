Paris Olimpiyatları kadın voleybol maçları: Filenin Sultanları Olimpiyat Maç Takvimi 2024

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için geri sayım başlamışken yurttaşlar Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi araştırması yaparak Ulusal Kadın Voleybol takımımızın fikstürünü öğrenmeye çalışıyor. Filenin Sultanları'nın Olimpiyat maç takvimi ve kadrosunun yayınlanmasının ardından araştırma hız kazandı. Peki, Olimpiyat voleybol maçları ne zaman başlıyor? İşte Filenin Sultanları Olimpiyat Maç Takvimi 2024!

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için nefesler tutuldu. Paris'in üçüncü kez ev sahipliği yapacağı Olimpiyat oyunları için yurttaşlar Paris Olimpiyatları kadın voleybol maçları araştırması yapıyor. 10 bin 500 sporcunun katılacağı 33. Yaz Olimpiyatlarına dair Filenin Sultanları olimpiyat maç takvimi 2024 ve 12+1 kişilik oyuncu kadrosu açıklandı. Peki, Olimpiyat voleybol maçları ne zaman başlıyor? İşte Filenin Sultanları Olimpiyat Maç Takvimi 2024!

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ 2024

27 Temmuz-11 Ağustos 2024 arası tarihlerde gerçekleşecek Paris Olimpiyat Oyunları’nda Filenin Sultanları C grubunda mücadele edecek. C grubunda geçecek Paris Olimpiyatları kadın voleybol maçları fikstürü şu şekilde:

29 Temmuz 10.00: Türkiye-Hollanda

Türkiye-Hollanda 1 Ağustos 2024 10.00: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti 4 Ağustos 2024 10.00: Türkiye-İtalya

PARİS OLİMPİYATLARI KADIN VOLEYBOL MAÇLARI

33. Paris Olimpiyatları içerisinde mücadele edecek Türkiye Kadın Voleybol takımı gerçekleştirdiği çok sayıda başarının ardından yurttaşların yakın takibinde. Ulusal Kadın Voleybol takımımız Paris Olimpiyatları kadın voleybol dalında C Grubu içerisinde Hollanda, İtalya ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları maç takvimi ise 29 Temmuz 10.00'da Hollanda, 1 Ağustos 10.00'da Dominik Cumhuriyeti ve 4 Ağustos 10.00 İtalya karşılaşmalarıyla sürecek.

Filenin Sultanları Oyuncu Kadrosu

Filenin Sultanları'nın 33. Paris Yaz Olimpiyatları'na katılacağı oyuncu kadrosu açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından açıklanan 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu şu şekilde: