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Paris Olimpiyatları: Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın yarı finalde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda +67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, yarı finale yükseldi.

Spor
  • 10.08.2024 16:45
  • Giriş: 10.08.2024 16:45
  • Güncelleme: 10.08.2024 16:49
Kaynak: Haber Merkezi
Paris Olimpiyatları: Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın yarı finalde
Fotoğraf: AA

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, yarı finale yükseldi.

Grand Palais'ta yapılan müsabakalarda kadınlar +67 kilo son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre'yi 2-1 yenen Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibini setlerde 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Nafia Kuş Aydın, yarı finalde ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin ile karşılaşacak.

KUTALMIŞ ELENDİ

Erkekler +80 kiloda mücadele eden Emre Kutalmış Ateşli ise son 16 turunda yenildiği Kübalı rakibinin çeyrek finaldeki maçını kaybetmesiyle repesajda mücadele etme hakkını kaybetti ve oyunlara veda etti.

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