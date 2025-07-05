Paris Saint-Germain, Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi

İSTANBUL, (DHA)- FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Paris Saint-Germain, Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çaldı. Anthony Taylor'ın yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn üstlendi. İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain, yarı finale yükseldi. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 78'inci dakikada Desire Doue ve 90+6'ncı dakikasına Ousmane Dembele kaydetti. Öte yandan Paris Saint-Germain maçı 9 kişiyle tamamladı. William Pacho ve Lucas Hernandez gördükleri kırmızı kart sebebiyle oyun dışında kaldı.