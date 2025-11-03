Paris Savcılığı'ndan Louvre Müzesi soygununa ilişkin açıklama: "Profesyonellerin işi değil"

Fransa'da Paris Savcılığı, Louvre Müzesi’ndeki soygunun, ‘küçük çaplı hırsızlar’ tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Fransa’da Paris Savcılığı, Louvre Müzesi’nden 102 milyon dolar değerinde tarihi mücevherlerin çalındığı soygunu, profesyonellerin değil, 'yoksul mahallelerden gelen ortalama suçluların' yaptığını duyurdu. Paris Savcısı Laure Beccuau, Fransa basınına yaptığı açıklamada, “Bu, organize suçun üst kademeleriyle ilişkilendirdiğimiz bir suç tipi değil. Şüpheliler açıkça yerel kişiler; hepsi Paris’in kuzeyindeki düşük gelirli Seine-Saint-Denis bölgesinde yaşıyor” dedi.

TARİHİ ESERLER ÇALINMIŞTI

Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne, 19 Ekim sabahı soygun yapılmıştı.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun nedeniyle 22 Ekim'de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Soygundaki "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirten Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen birtakım mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı.

Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı olarak 2 kişi 29 Ekim'de tutuklanırken, aynı gün 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Soygunla ilgili 1 Kasım'da da bir kişinin tutuklanmasının ardından tutuklananların sayısı 3'e yükselmiş oldu.