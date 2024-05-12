Paris'te binlerce Filistin destekçisi İsrail'i protesto etti

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi Filistin'e destek için bir araya geldi.

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısını sonlandırmasını talep etti.

Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunan protestocular, "Özgür Filistin, "Katliamı durdurun" ve "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" sloganları attı.

Protestocular, "Gazze. Soykırımı Durdurun", "Gazze İçin Protesto Eden Öğrencilere Destek" yazılı dövizlerin yanı sıra ellerinde büyük bir Filistin bayrağı taşıdı.

İsrail'e yönelik yaptırım uygulanmasını talep eden göstericiler, Gazze'de devam eden ablukanın kaldırılmasını istedi.