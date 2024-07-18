Paris'te bir araç restorana daldı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris'te bir aracın cadde üzerindeki restoranın ön bahçesine girmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir aracın cadde üzerindeki restoranın ön bahçesine girmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in 20. bölgesinde yerel saatle 19.30 civarında bir sürücü aracıyla bir restoranın ön bahçesine girdi. Bahçedeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis sürücünün kaçtığını açıkladı. Araçtaki diğer kişi ise gözaltına alındı. Şüphelinin içki ve uyuşturucu kullandığı bildirildi.

Kaçak sürücünün daha sonra polis tarafından yakalanıp gözaltına alındığı bildirildi. Paris Savcılığı, olayla ilgili taksirle adam öldürme ve yaralamanın yanı sıra başkalarının hayatını tehlikeye atma suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Restoran çevresinde güvenlik önlemi alındığı, yetkililerin kaza ihtimali üzerinde durduğu bildirilmişti.