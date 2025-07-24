Paris'te "güvenlik toplantısı": İsrail ve Suriye, ABD'nin katılımıyla bir araya gelecek

Ortadoğu'da çatışmalar sürerken İsrail ve Suriye'nin ABD'nin katılımıyla Paris'te görüşeceği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Barrack, İsrail Stratejik İşler Bakanı Dermer ile cihatçı HTŞ yönetimindeki Suriye'nin Dışişleri Bakanı Şeybani arasında yapılacak görüşmeye katılmak üzere Paris'e doğru hareket etti.

Tarafların "güvenlik toplantısı" gerçekleştireceği belirtildi ancak içeriğine ilişkin başka bir bilgi paylaşılmadı.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'daki çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.