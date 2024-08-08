Paris'te 'İstanbul Evi' açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, olimpiyatların sürdüğü Paris'te "İstanbul Evi"ni açtı. Açılışta konuşan İBB Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Paris’teki Eyfel Kulesi’nde olimpiyat halkalarını görmek, gerçekten ilham vericiydi. Halkaları bir gün İstanbul’da, Boğaz üzerinde Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan köprüyü süslerken görmeyi hayal ediyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliği ile Paris'in ünlü moda müzesi Palais Galliera'da "İstanbul Evi" açıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı açılışta konuşan İBB Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Paris’teki Eyfel Kulesi’nde olimpiyat halkalarını görmek, gerçekten ilham vericiydi. Halkaları bir gün İstanbul’da, Boğaz üzerinde Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan köprüyü süslerken görmeyi hayal ediyorum. Avrupa Oyunları’na 2027 yılında İstanbul’da ev sahipliği yapmak, farklılıklarımıza rağmen, dostane rekabet ruhuyla birleşebileceğimizi tüm dünyaya kanıtlayan güçlü bir birlik sembolü olacaktır” dedi.

İstanbul'da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Oyunları'nın tanıtımı ve 2036'daki Olimpiyat Oyunları adaylığı için açılan İstanbul Evi için verilen resepsiyona katılanlar arasında Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, OECD Büyükelçisi Kerem Alkin ve dünya şampiyonu atlet Sergey Bubka da vardı. İstanbul Evi'nin açılışında pek çok panel düzenlendi.

Tarihi belgeler ve görsel içeriklerle zenginleştirilmiş İstanbul Evi’nin açılışı; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul’un 17 ilçe belediye başkanının katılımıyla yapıldı.

Siyaset ve spor dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getiren açılış töreninde; sırasıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Nenad Laloviç, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Başkanı Spyros Capralos, Olimpik Milli Kadın Voleybol Takımı eski kaptanı Esra Gümüş Kırıcı ve Ekrem İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“Bu akşam, artık ‘İstanbul Evi’ dediğimiz, Paris’teki bu güzel mekanda, sizlerin huzurunda konuşmak benim için bir ayrıcalık ve onurdur” diyen İmamoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Paris’teki Eyfel Kulesi’nde olimpiyat halkalarını görmek, gerçekten ilham vericiydi. Halkaları bir gün İstanbul’da, Boğaz üzerinde Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan köprüyü süslerken görmeyi hayal ediyorum.

Avrupa Oyunları’na 2027 yılında İstanbul’da ev sahipliği yapmak, farklılıklarımıza rağmen, dostane rekabet ruhuyla birleşebileceğimizi tüm dünyaya kanıtlayan güçlü bir birlik sembolü olacaktır. İstanbul, Avrupa Oyunları’nı gençlere ilham vermek ve onları harekete geçirmek, topluluk ve ortak amaç duygularını beslemek için bir araç olarak kullanmayı amaçlamaktadır. Bu oyunlara ev sahipliği yapma onurunu bize bahşettikleri için, Başkan Capralos’a ve EOC’ye teşekkür ederim. İstanbul; kültürün, tarihin ve insan başarısının ebedi gücünün yaşayan bir kanıtıdır. İstanbul'un şehir manzarası, görkemli geçmişini anlatan tarihi anıtlarla bezelidir ve sporun neşesi ve heyecanı da her zaman bu zengin tarihle iç içe olmuştur. Spor, yüzyıllardır İstanbul'un kültüründe derin bir yer edinmiştir.

‘İstanbul 2027’ hazırlıklarının en dikkat çekici yönlerinden biri de şehrin spor altyapısının dönüştürülmesidir. Avrupa Oyunları’nın en yüksek atletik performansı, seyir zevkini ve uzun vadeli sürdürülebilirliği teşvik eden bir ortamda düzenlenmesini sağlayacağız.

Şehrimiz, yeşil bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya kararlıdır. Hedefimiz, karbon ayak izlerini azaltmak, toplu taşımayı teşvik etmek ve tüm tesislerin herkes için erişilebilir olmasını sağlamaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliği de önceliklerimizden biridir. Bu yıl Türkiye takımının yarısından fazlası kadın sporculardan oluşmaktadır. Olimpiyatların ruhuna uygun olarak, bu vizyonu benimseyelim ve İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'nı, ortak bir amaçla bir araya geldiğimizde neler başarabileceğimizin parlak bir örneği haline getirmek için birlikte çalışalım. Sadece zafer için değil, aynı zamanda kolektif çabalarımızın neşesi, örnek davranışların eğitici değeri ve evrensel etik ilkelere saygı için de çaba gösterelim. İstanbul, 2027 ve sonrasında hepinize ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

ÖZEL: İSTANBUL'DA OLİMPİYATLAR'A EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ

İmamoğlu, konuşmasının ardından Özel’i platforma davet etti. Özel yaptığı konuşmada 2036 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmasını umduğunu belirtti.

Özgür Özel, şunları söyledi:

"Paris'te çok güzel bir günü birlikte yaşıyoruz. Dostlarımızla bir aradayız, burada Paris'te. Olimpik ailesinden dostlarımızla buradayız. Önümüzdeki dönemde İstanbul'da Olimpiyatlar'a ev sahipliği yapmak istiyoruz. İstanbul'da spor oyunlarını ev sahipliği yaptığımız zaman çok mutlu oluyoruz."

Özel ve İmamoğlu, EOC Başkanı Capralos’a kıspet hediye etti. Paris’teki İstanbul Evi açılışı Karsu konseriyle sona erdi.