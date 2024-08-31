Paris'te milli para atlet Serkan Yıldırım altın madalya kazandı

2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda milliler madalyaları toplamaya devam ediyor.

Mahkemeye başvurarak oyunlara katılma hakkı kazanan milli para atlet Serkan Yıldırım erkekler 100 metre T12 sınıfında serisini 10.89’luk zamanıyla birinci bitirerek adını finale yazdırmıştı. Finalde de 10.70’lik dereceyle yarışları ilk sırada tamamlayan Yıldırım, altın madalyanın sahibi oldu.

Para atletizmde Türkiye tarihinin en iyi sonucunu elde eden ve Yıldırım, Türkiye’ye 3. altın madalyasını toplamda da 9. madalyasını kazandırdı.

MAHKEMEYE İTİRAZ ETMİŞTİ

Dünya Para Atletizm Federasyonunun (WPA) sınıflandırma durumunu inceleme altına alması kararına karşı Alman mahkemesinde itiraz eden Serkan Yıldırım, oyunlarda mücadele etme hakkını elde etmişti.