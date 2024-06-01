Paris'te on binlerce gösterici İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesini istedi
Fransa'nın başkenti Paris'te on binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesi çağrısıyla gösteri düzenledi.
Fransa'da Nice, Lyon dahil çok sayıda kentte Filistin destekçileri sokağa indi.
İsrail'in 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasının ardından Paris, 6 gündür Filistin'e destek gösterilerine şahit oluyor.
Paris'in ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan on binlerce Filistin destekçisi yoğun yağışa rağmen Millet Meydanı'na doğru yürüdü.
Göstericiler, İsrail'in aylardır süren Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını talep etti.
Eylemciler, "İsrail defol, Filistin sana ait değil", "İsrail katil, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron suç ortağı", "Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız" ve "Gazze'den Noumea'ya sömürgecileri istemiyoruz" sloganları attı.
"Gazze Ölüyor", "Filistin'i Yeryüzünden Silmek İstediler, Dünya Filistin Oldu" ve "Tarihin Tekkerür Etmesine İzin Vermeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, metrelerce uzunluktaki Filistin bayrağını dalgalandırdı.