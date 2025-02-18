Paris'teki gayriresmi Avrupa Birliği liderleri zirvesi sona erdi

Avrupa’nın Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesine yönelik barış müzakerelerinde masa dışı kalması endişesiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Paris’te gerçekleştirilen gayriresmi Avrupa Biriği (AB) liderleri toplantısı sona erdi.

Suudi Arabistan’da Rusya ve ABD’den üst düzey yetkililer arasında yarın sabah başlaması beklenen müzakereler öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ev sahipliğinde lysée Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıya Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Snchez, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katıldı.

"BARIŞ GÜCÜ TARTIŞMALARI ZAMANSIZ"

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada Ukrayna’ya Avrupa barış gücü gönderilmesine ilişkin tartışmaların "tamamıyla zamansız" ve "fazlasıyla yanlış" olduğunu söyledi. Açıklamasında savaş devam ederken Ukrayna’ya Avrupa barış gücü gönderilmesinin söz konusu olamayacağını vurgulayan Scholz, "Bu tartışmayı şu anda yapmak tamamen zamansız ve yanlış. Hatta bu tartışmaların beni sinirlendirdiğini de açık bir şekilde ifade etmek istiyorum" dedi. Scholz, "Bu tartışma, Ukrayna’nın onayı olmadan, henüz yapılmamış olan barış müzakerelerinin sonucu üzerine ve Ukrayna’nın masada olmadığı bir ortamda yapılıyor. Açık ve dürüst olmak gerekirse, bu son derece uygunsuz. Sonucun ne olacağını bilmiyoruz" dedi.

"ABD VE AVRUPA AYRI DÜŞMEMELİ"

ABD ve Avrupa’nın Ukrayna planı konusunda ayrılığa düşmemesi gerektiğini vurgulayan Scholz, "Avrupa ve ABD’nin sorumluluk paylaşımı ve güvenlik açısından ayrı düşmemeleri gerekiyor. NATO, her zaman için birlikte hareket etmemiz ve riski paylaşmamız üzerine kurulu ve güvenliğimiz bu şekilde garanti altında bulunuyor. Bunun tartışmaya açılmaması gerekli" dedi.

"ABD, UKRAYNA’YA GÜVENCE SAĞLAMALI"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’ya yeniden saldırmasını engellemek için ABD tarafından güvence sağlanması gerektiğini söyledi. Söz konusu olan şeyin sadece Ukrayna’nın geleceği değil bir bütün olarak Avrupa’nın varoluş meselesi olduğunu ifade eden Starmer, "Putin'i daha fazla saldırganlıktan alıkoyacak tek şey, Ukrayna’nın egemenliğini muhafaza eden kalıcı bir barış olacaktır" dedi. Starmer, "Ukrayna konusunda sürecin çok erken aşamasındayız. Avrupa üzerine düşen rolü oynamalı. Kalıcı bir barış sağlanırsa, İngiltere güçlerini diğer ülkelerle birlikte sahada görevlendirmeyi düşünmeye hazırım. Ancak bir ABD güvencesi olmalı. Çünkü, Rusya’yı Ukrayna’ya saldırmaktan etkili bir şekilde caydırmanın tek yolu, ABD’nin sağlayacağı bir güvenlik garantisidir" dedi.

"ASKER KONUŞLANDIRMA ÖNCESİNDE BİRÇOK KONU AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de Danimarka askerlerinin Ukrayna’ya konuşlandırılmasını konuşmadan önce açıklığa kavuşturulması gereken birçok konu olduğunu söyledi. Frederiksen, halihazırda odaklanılması gereken konunun müzakere masasında Ukrayna’nın pozisyonunun güçlendirilmesi olması gerektiğini ifade etti.

"POLONYA ASKERİ GÖNDERİLMESİNİ ÖNGÖRMÜYORUM"

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Polonya’nın görüşlerinde değişiklik olmadığını ifade ederek Polonya’nın Ukrayna’ya lojistik destek ve insani yardım ulaştırılması konusundaki rollerinin önemine dikkat çekti. Tusk, "Eğer ABD ve NATO varlığı üzerinden bazı güvenlik garantileri verilmesi mümkünse o halde Polonya çeşitli şekillerde aktif olacaktır. Fakat Ukrayna’ya Polonya askeri gönderilmesini öngörmüyorum" dedi.

AB LİDERLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da toplantının ardından sosyal medya üzerinden ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Bugün Paris’te Ukrayna’nın güç yoluyla barışı hak ettiğini bir kez daha teyit ettik. Ukrayna’nın bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne saygı gösteren ve güçlü güvenlik garantileri sunan bir barış. Avrupa, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımlardaki payını tam olarak üstleniyor. Aynı zamanda, Avrupa’nın savunma kapasitesini de artırmamız gerekiyor" denildi.