Paris'ten başlayan Filistin'e destek yürüyüşü Brüksel'de son buldu

Fransa'nın başkenti Paris'te 20 Ocak'ta başlayan Filistin'e destek yürüyüşü, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin düzenlediği meydanda sona erdi.

"Filistin İçin Yürüyelim" isimli topluluğunun çağrısıyla Paris'te 20 Ocak'ta başlayan yürüyüşe katılan göstericiler, çeşitli noktalarda molalar vererek bugün Brüksel'e ulaştı.

AB Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Konsey binasının bulunduğu Schuman Meydanı'nda yerel saatle 16.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "İsrail, Filistin'in çocuklarını öldürüyor", "Soykırımı durdurun", "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi" gibi sloganlar attı.

Göstericiler, AB liderlerinden Gazze’de ateşkes sağlanması, İsrail’e ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanması ve Filistinli mahkumların serbest bırakılması gibi taleplerde bulundu.

Yürüyüşün organizatörlerinden Omar Alsoumi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün AB zirvesi olması nedeniyle önemli bir gün. Devlet başkanları şimdi bir araya gelerek çok önemli konuları, muhtemelen çok ilginç şeyleri tartışıyorlar ama Filistin'deki çok önemli durumu ve İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına karşı yaptığı soykırımı tartışmıyorlar." dedi.

Alsoumi, AB'nin ve üye ülkelerinin İsrail'i kınamasını istediklerini ifade ederek "Ayrıca İsrail'e yönelik yaptırım uygulanmasını istiyoruz çünkü AB'nin bu soykırımı ve İsrail ile yapılan ticari anlaşmaları durdurma ve bir an önce ateşkese varma konusunda açık bir sorumluluğu var." diye konuştu.

"İnsanlarımız artık açlıktan ölüyor. Açlık ve bombardıman devam ediyor." diyen Alsoumi, "Şimdi AB'den İsrail'e suç ortağı olmayı bırakmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Elias d'Imzalene de "Avrupa hükümetlerinin desteklediği bu soykırıma karşı her zaman Filistin halkına yanlarında olacağımızı söylemek için buradayız. İsrail bir 'apartheid' devletidir. Şu anda soykırım yapıyor. İnşallah Filistin özgür olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Şahit olduklarımdan tiksiniyorum"

Brükselli 69 yaşındaki Fabienne Minsart de "Üç torunum var. Ailem çocukluğumdan beri Filistin halkına destek vermiştir. Şimdi şahit olduklarımdan tiksiniyorum. Bu, bir skandal. Batılı ülkelerin nelere izin verdiğini gördükçe şoke oluyorum." dedi.

Minsart, olanları niteleyebilecek tek kelimenin "soykırım" olduğunu belirtti.

- AP milletvekilinden destek

Öte yandan Avrupa Parlamentosunun (AP) İrlandalı Milletvekili Mick Wallace da göstericilere destek verdi.

Wallace, alanda yaptığı konuşmada AB'ye üye ülkeler, ABD ve İngiltere'nin Gazze'deki duruma tamamen kayıtsız kaldığını vurgulayarak "Ateşkes çağrısında bile bulunmadılar. Sadece İsrail'in koşullarına uyan ateşkesi istiyorlar." diye konuştu.