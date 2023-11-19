Paris'ten İzmir'e giden uçağın 30 yolcusu havalimanında unutuldu

SunExpress'in Paris'ten İzmir'e gidecek olan uçağı rötar yaptı. Havalimanında bekleyen 30 kişi bilgileri dışında uçağın kalktığını öğrendi. İddiaya göre bu kişiler arasında pilot da bulunuyor.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı'ndan İzmir'e gelecek olan SunExpress uçağı onlarca yolcuyu unutarak İzmir'e hareket etti.

Airporthaber'in aktardığına göre; Paris'ten yerel saat ile 17.00'da havalanması gereken Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress uçağında rötar yaşandı. Uçağın saat 20.00'da havalanacağı öğrenildi.

Havalimanında bekleyen yolcular, uçuş saatinin gelmesine rağmen ekranlarda check-in kontuarıyla ilgili de bir bilgi olmadığını belirtti.



Uçuş saatinin gelmesiyle yolcular radar rakip uygulamasından uçuş durumuna bakarken uçağın kalktığını fark ettiler. Yetkililere ulaşmaya çalışan yolcular bir muhatap bulamadıklarını ifade ettiler.



Öte yandan uçuşa katılamayan 30 yolcunun içerisinde bir pilotun da olduğu iddia edildi.



SunExpress yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.