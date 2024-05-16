Paris’in reformu adayı karıştırdı

Dış Haberler

Fransa’nın Hint-Pasifik’teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya’da bağımsızlık yanlıları, sömürgeciliğinin devamı olarak gördükleri Fransa Ulusal Meclisi’nde o onaylanan anayasa değişikliğine karşı ayaklandı. Ada’da çıkan protestolarda 4 kişi yaşamını yitirirken yüzlerce kişi de yaralandı. Ülkede yüzlerce araç ve bina hasar görürken 150’ye yakın kişi gözaltına alındı.

Güvenlik Konseyi’ni toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ofisi, ülkede OHAL ilan edildiğini duyurdu. Başbakan Gabriel Attal ise yeni anayasal reform onaylanmadan önce Yeni Kaledonya’daki tüm taraflarla bir toplantı yapılacağını açıkladı. Bağımsızlık yanlıları, bölgede 10 yıldır yaşayan Fransızlara da seçimlerde oy hakkı verilmesini öngören reforma yerli halkın seçimler üzerindeki etkisini azaltacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor. Ada’nın yerel halkı Kanaklar, yaklaşık 300 bin olan Ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor.