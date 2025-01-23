Paris’te 2020 yılında satırlı saldırı düzenleyen zanlıya 30 yıl hapis

Fransa’nın başkenti Paris’te Eylül 2020’de Charlie Hebdo dergisinin eski ofisi yakınlarında düzenlediği satırlı saldırıda 2 kişiyi yaralayan Pakistan uyruklu 29 yaşındaki Zaheer Mahmood, hakkında karar çıktı.

Mahkeme, cinayete teşebbüs ve terör komplosu suçlarından hüküm giyen Mahmood’u 30 yıl hapse mahkum etti.

Saldırıyla ilgili tutuklanan reşit olmayan 5 Pakistan uyruklu zanlı ise Mahmood’un eylemlerini destekledikleri ve teşvik ettikleri gerekçesiyle 3 ila 12 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.