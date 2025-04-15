Paris’te Ortadoğu ve Kürtler masaya yatırıldı

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Élysée Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı görüşmede, Irak ve Kürt Bölgesi arasındaki ilişkileri ve önemli bölgesel meseleleri ele aldıklarını bildirdi.

Barzani, "Fransa ile ilişkimiz çok özel ve giderek güçleniyor. Macron ile Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki bağları daha da derinleştirme konusunda görüş alışverişinde bulunduk ve önemli bölgesel meseleleri tartıştık" dedi.

Erbil yönetiminden yapılan açıklamada da görüşmede Suriye’deki durum ve IŞİD’in devam eden tehlikeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Barzani ve Macron, Suriye’de Kürtler ve diğer bileşenlerin haklarının güvence altına alınması gerektiğini vurgularken, bölgedeki sorunların barışçıl çözümü için diyalog ve uzlaşmanın önemine dikkat çekti. Macron da görüşme öncesindeki açıklamasında, “Gündemde çok sayıda kritik mesele var. İnanın bana, her zaman olduğu gibi Irak ve bölgenin en önemli konularını konuşacağız. Dostumu gördüğüme sevindim" ifadelerini kullandı.