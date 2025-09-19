Paris’te tarihe geçecek soygun: “Tamamen profesyonel bir ekip”

Fransa’nın başkenti Paris’teki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nin Jeoloji ve Mineraloji Galerisi’nde geçen salı günü soygun yapıldığı bildirildi.

Yetkililer, durumu fark eden güvenlik görevlilerinin polise haber verdiğini açıkladı. Müze Direktörü Emmanuel Skoulios, olayın ‘tamamen profesyonel bir ekip’ tarafından gerçekleştirildiğini, hırsızların doğrudan altın örneklerinin bulunduğu bölgeyi hedef aldığını belirtti.

"KAYIP ÖLÇÜLEMEZ"

Müze Genel Direktörü Emmanuel Skoulios, çalınan ham altınların maddi değerinin yaklaşık 700 bin dolar (Yaklaşık 29 milyon TL) olduğunu ancak bilimsel araştırma, miras ve kamuya yönelik çalışmalar açısından kaybın ‘ölçülemez’ olduğunu söyledi.

Skoulios, “Tesadüf değildi, nereye gideceklerini çok iyi biliyorlardı” dedi. Müze yetkilileri, soygunun gerçekleştiği galeride güvenlik tedbirlerinin artırıldığını fakat bir sonraki duyuruya kadar galerinin ziyarete kapalı olacağını duyurdu.

FRANSA BASINI DETAYLARI YAZDI

Çalınan örneklerden biri özellikle dikkat çekiyor. Bu örnek California’daki Donatia madeninden gelen altın+kuvars. Müze koleksiyonuna bir Fransız koleksiyoner tarafından bağışlanmış.

Fransa basınında çıkan haberlerde örneklerin, Paris’teki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nin jeoloji / mineralojisi galerilerinden çalındığı aktarıldı.

Hırsızların açılı taşlama makinesi (angle grinder), blowtorch (keski /meşale gibi yanıcı/ ısı veren araçlar) gibi profesyonel ekipman kullanıldığı bildirildi.

Bazı kaynaklara göre, alarm ve gözetleme sistemlerinin durumu dikkat çekiyor. Örneğin bir polis kaynağı, müzedeki alarm sistemlerinin daha önce Temmuz’da bir siber saldırı sonucu zayıflatılmış olabileceği iddiasını dile getiriyor. Ancak bu konu resmi olarak teyit edilmemiş durumda.

SOYGUNU YAPAN EKİP ARAŞTIRILIYOR

Şu ana kadar “ekip” hakkında resmî olarak açıklanmış somut kimlik bilgisi yok. Polis “organize hâlde” hareket eden, iyi hazırlanmış bir birkaç kişilik/ekipten söz ediyor; soruşturmayı Paris emniyetinin BRB (Brigade de répression du banditisme) birimi yürütüyor.

Savcılık da organize hırsızlık kapsamında soruşturma açtı.